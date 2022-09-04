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Giriş Tarihi: 4.9.2022 19:57

AK Partili Çalık’tan, Gürsel Tekin’e sert sözler! "CHP, HDP’nin vagonu olmuştur"

TAHİR ÖZÇELİK TAHİR ÖZÇELİK
AK Partili Çalık’tan, Gürsel Tekin’e sert sözler! CHP, HDP’nin vagonu olmuştur

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, CHP Milletvekili Gürsel Tekin’in, iktidara geldiklerinde HDP'ye bakanlık verebileceklerini sözlerine tepki göstererek, “Eminiz ki CHP’nin içindeki vatanını, milletini, devletini seven, sağduyulu vatandaşlarımızda bu sözlere karşı net bir tavır ortaya koyacak ve CHP’nin, HDP’nin vagonu haline gelmesine karşı çıkacaktır” dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Gürsel Tekin, katıldığı bir canlı yayında, "İktidar olursak elbette HDP'ye bakanlık verilebilir, her partiye verilebilir." dedi. AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi (MKYK) ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, CHP Milletvekili Gürsel Tekin'in bu sözlerine sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sert tepki göstererek, "'Bağımsızlık benim karakterimdir' diyen Atatürk'ün kurduğu siyasi partinin bizim bağımsızlığımıza kasteden bir terör örgütünün uzantısıyla iş birliği yapmasını milletimiz asla kabul etmez" dedi.

Çalık: "HDP'ye bakanlık vereceklerini söyleyenleri bu millet hiçbir zaman unutmayacaktır. Eminiz ki CHP'nin içindeki vatanını, milletini,devletini seven,sağduyulu vatandaşlarımızda bu sözlere karşı net bir tavır ortaya koyacak ve CHP'nin, HDP'nin vagonu haline gelmesine karşı çıkacaktır" ifadelerini kullandı.

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AK Partili Çalık’tan, Gürsel Tekin’e sert sözler! "CHP, HDP’nin vagonu olmuştur"
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