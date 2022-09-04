Annelerden 6’lı masaya anlamlı mesaj: Bizden helallik almaya gelmesinler

Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ya da kandırılarak dağa götürülen çocukları için HDP Diyarbakır İl Binası önünde 3 Eylül 2019'da başlayan nöbet dördüncü yıla girdi. Eylemin 4'üncü yılına girmesi nedeniyle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, il protokolü, farklı kentlerden gelen anneler ile sivil toplum örgütleri, ailelerin yanında yer aldı.Bakan Soylu, açıklamalarda bulunduktan sonra aileler birlikte teröre lanet yürüyüşüne katıldı.Yürüyüşte, 5 dilde yazılı dövizler açıldı. Çocuklarını simgeleyen balonları uçuran aileler, ellerinde Türk bayrakları, çocuklarının fotoğrafları ve teröre tepki gösterilen dövizlerle yürüyüş yaptı. 6'lı masaya ortak tepki gösteren aileler, SABAH'a konuştu.Anneler burada sivil bir eylem yapıyor, hiçbir siyasi partinin kararıyla burada bulunmuyor. Yarın seçim kapıya dayandığında bunlar yani 6'lı masa bize helallik almaya gelmesin. Anneler onlara hakkını helal etmiyor. 6'lı masada olanlar birçok kez Diyarbakır'a geldiğinde buradan geçip gittiler. HDP'den dolayı bizi görmezden geldiler. Biz anneler olarak onlara hakkımızı helal etmiyoruz.6'lı masadakiler, bizim çocuklarımızın HDP tarafından dağa gönderildiğini herkesten iyi biliyor. Buna rağmen, terör örgütünün uzantısı olan parti ile birlikte oy uğruna hareket ediyor. Biz anneler olarak sadece HDP'ye karşı değil, kurulan bu 6'lı masaya karşı da artık mücadele etmeye başladık. Onlar bu hareketiyle sadece bizi değil, tüm şehit annelerinin de yüreğini yakıyor.KAÇIRILAN oğlu için 4 yıldır gece-gündüz demeden mücadele eden annelerden Mevlüde Üçdağ: Bizim burada bulunmamızın nedeni HDP'yi sorumlu tuttuğumuzdandır. HDP bize hep acı verdi ve gözyaşı döktürdü. 6'lı masadakilere buradan seslenmek istiyorum, annelere yaşamlarını haram eden HDP ile hareket ederken hiç mi vicdanınız sızlamıyor.İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır annelerinin sadece kendi çocukları için değil, tüm annelerin çocukları için mücadele ettiĞini belirterek, "PKK ve YPG'nin patenti ABD'dedir. Onlar olmasa böyle bir terör örgütü olmaz. Etrafımızdaki tüm coğrafyaya huzuru getirmek zorundayız. Burası dualı bir şehirdir. Evliyalar, sahabeler şehridir. Diyarbakır anneleri, bunu ortadan kaldırmak isteyenlere, bize kardeşliğimizi unutturmak isteyenlere fırsat vermiyor. Terör örgütünü söküp atarken bilesiniz ki ABD'yi de söküp atıyoruz. Terör örgütü Türkiye'de yakın zamanda bitecek" dedi.