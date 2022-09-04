Başkan Erdoğan provokasyon yapan Yunanistan’a sert mesaj verdi: İzmir’i unutma bedeli ağır olur

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Samsun Çarşamba Havalimanı'nda düzenlenen dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST Karadeniz'e katıldı. Milli teknoloji hamlesinin parlayan yıldızı haline gelen TEKNOFEST'in tüm katılımcılarına, ziyaretçilerine şükranlarını sunan Erdoğan, Yunanistan'ın Ege'deki provokatif eylemleriyle ilgili de sert mesajlar verdi. Erdoğan özetle şunları söyledi:BİR GECE ANSIZIN: Şu anda ABD, Yunanistan'a silahları gönderiyor mu? Yunanistan, S-300'lerle bizi tehdide kalkışıyor mu? Ey Yunan, tarihe bak! Çok daha fazla ileri gidersen, bunun bedeli ağır olur ağır. Yunanistan'a tek cümlemiz var: "İzmir'i unutma." Aynı Türkiye şimdi kimi alanlarda dünyanın gelişmiş ülkelerinin üzerine çıkan başarılarla kendini kabul ettiriyor. Adaları işgal etmeniz falan bizi bağlamaz, vakti saati geldiğinde gereğini yaparız. Hani diyoruz ya, 'Bir gece ansızın gelebiliriz.'ÇILGIN TÜRKLER BÜYÜYOR: Çılgın Türkler büyüyerek yoluna devam ediyor. Son çeyrekte 7.6 büyüdük. Türkiye şu anda büyümede 2. sırada. Çılgın Türkler büyüyerek yoluna devam ediyor. Ülkemizi krizlerden ayrıştırarak kendi hedeflerimizden kopmamakta ısrar ediyoruz. Ülkemizi emanet edeceğimiz gençlerimize her tür desteği veriyoruz.BU BIR ZIHNI DEVRIM: TEKNOFEST'in ilkinin yapıldığı 2018'de günlük katılımcı sayısı 550 bin gibi. Bugüne geldiğimizde 600 bin gencimizin 40 ayrı dalda yarıştığı bir şölene dönüştü. Bir teknoloji etkinliğinin bu derece benimsenmesi gerçek anlamda bir zihni devrimdir. Bazıları, gençlerimizi harflerle kuşaklara ayırarak umutsuzluk ateşi yakmaya çalışırken asıl gerçek işte burada karşımızda duruyor.SAVAŞ HEVESİMİZDEN DEĞİL: Bayraktar'la, Anka'yla, Akıncı'yla, Aksungur'la, Atak'la, Hürkuş'la, Gökbey'le, Milli Muharip Uçak projesi ve daha nice teknolojiye dayalı atılımla gurur duymamızın sebebi savaşa olan hevesimiz değil, ülkemizi güçlü tutma mecburiyetimizdir. Yerli otomobilimizi, bilgisayarımızı, çipimizi, uçağımızı, gemimizi, uydumuzu, elektronik sistemlerimizi üretme konusundaki gayretimizin sebebi, bunları edinmekteki zorluğumuzdan ziyade, ambargo gibi mihnetlere maruz kalmama kararımızdır.ESERLERİMİZLE KARŞINIZDAYIZTürkiye tüm bu teknolojik atılımları son 60-70 yılında neden yapmadı acaba? Cevap kendiliğinden ortaya çıkıyor. Gençlerimizi kimi zaman sağcı-solcu, kimi zaman Sünni-Alevi, kimi zaman şucu bucu diyerek birbirlerine kırdıranların böyle bir talebi olması mümkün mü? Bugün hâlâ aynı sinsi tuzakları önümüze döşeyenlerin böyle bir talebi olması mümkün mü? İşte Akıncı, işte Kızılelma. Bizim yaptıklarımız ortada. İnsanlarımızı birbirine düşman etmekten başka bir numarası olmayanlar bu dediklerimizi anlayamazlar. Biz eserlerimizle milletimizin, gençlerimizin karşısındayız.HAYRANLIKLA İZLİYOR: İnsanımıza yol açtık, imkân verdik ve hamdolsun sonuçta tüm dünyanın hayranlıkla izlediği bir yere geldik. Atalarımızın 'Keser döner, sap döner, gün gelir hesap döner' diye bir sözü var. Dün bize parasıyla savunma sanayii teknolojisi ürünü vermeyen ülkelere artık ihracat yapar hale geldik.BATAKLIKTA ÇIRPINIYORLARDI: Bir zamanlar nice ülkeler harıl harıl teknoloji üretirken bizimkiler vesayet ve darbe bataklığında çırpınıyordu. Onlar gençlerini teknolojiyle, bilimle, erdemle yetiştirirken bizimkiler benim başörtülü kızlarımı, bacılarımı üniversiteye almama telaşındaydı. En son FETÖ ihanet çetesinin yaptığı alçaklıkların ortaya dökülmesi bile tek başına Türkiye'nin nelere rağmen bugüne geldiğinin ispatıdır. Bu FETÖ değil mi başörtüsü için 'teferruattır' diyen. Şimdi nerede Pensilvanya'da. Kimin beslemesi? ABD'nin. Kimin dost, kimin de karşımızda olduğunu iyi bilmemiz lazım.Ülkemiziteknolojinin gücü üzerinde yükseltme azminin ışığı parlıyor. Burada geleceğin Cezeri'si olmak, Harezmi'si, İbni Sina'sı, Mimar Sinan'ı, Ali Kuşçu'su olmak isteyenlerin yürek çarpıntısını duyuyorum. Gençler bu yürek çarpıntıları ile 2023'e hazır mısınız? Sakın ha mücadeleden vazgeçmeyin, azminizi kaybetmeyin, teslim olmayın. Kendi hayatımdaki mücadelemi anlatırken de sık sık tekrarladığım bir söz var: "Sabreden zafere ulaşır!" Unutmayın, Cumhurbaşkanınız olarak daima yanınızdayım. Gencim, gençlerle beraberim. Allah ömür verdikçe hep yanınızda olacağım.TEKNOFEST, farklı bir gençlik. TEKNOFEST, şu anda tüm gücüyle ülkemizin geleceğine farklı bir ufuk çizgisi. Bu gençlik cumhuriyet tarihi boyunca hep demokrasinin, kalkınmanın yanında yer alarak ülkesini yüceltmiştir. 20 yıldır verdiğimiz mücadelede bizim de yanımızda yer almış en büyük güç ve moral kaynağımız olmuştur. Bu gençliği burada TEKNOFEST'te görüyorum. Türkiye'nin gerçeği de ihtiyacı da TEKNOFEST kuşağıdır.