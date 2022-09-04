İki kişilik aileye 5 bin TL su faturası! Mansur Yavaş’a tepki büyük: Bizi kandırdı

"MANSUR YAVAŞ SESİMİZİ DUYMUYOR"

Davranlı Mahallesi Muhtar Sadullah İmir: Bu su faturalarından çok dertliyiz. Bir önceki faturaları 20 ila 60 TL ödemişken şimdi yüksek faturalar gelmeye başladı. Örneğin cami lojmanına gelen bir önceki fatura 130 TL'ydi. Şimdi 2 bin TL'ye yükseldi. Benim faturam bir önceki 56 TL gelmişken şimdi bin 180 TL geldi. 5 bin TL gelen su faturası var. Her ay hayvanımızı mı satacağız? Devlet hayvancılığın önünü açıyor, biz su faturalarını ödeyebilmek için hayvan satıyoruz. Mansur Yavaş'a biz her gün sesleniyoruz sesimizi duymuyor. 130 TL tavuk parası veriyor, 5 bin 400 TL su faturası gönderiyor. Yavaş milleti kandırdı.