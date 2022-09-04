Sağlık Bakanlığı uyardı: Bel çevrenizi düzenli olarak ölçtürün

Sağlık Bakanlığı, kronik hastalıklara karşı 18 yaş ve üstü kişilere, yılda en az bir kez kan basıncı, boy, kilo ve bel çevresini ölçtürmelerini, 40 yaş ve üstüne ise bu tetkiklere ilave kan şekeri ve kardiyovasküler risk değerlendirmesi yaptırmalarını tavsiye ediyor.Her yıl 3-9 Eylül'de düzenlenen Halk Sağlığı Haftası etkinliklerinin bu yıl teması, "Kronik Hastalıklarda Tarama ve İzlemler" olarak belirlendi.Türkiye, dünyada en sık görülen, en fazla ölüme, engelliliğe neden olan kalp ve damar hastalıkları, kanserler, diyabet ve kronik hava yolu hastalıkları gibi bulaşıcı olmayan hastalıklara bağlı 70 yaş altındaki erken ölümlerin 2025'e kadar yüzde 25 azaltılmasını hedefliyor.Kronik hastalıklarda, obezite, tütün ürünlerinin kullanımı, sağlıksız beslenme ve hareketsiz yaşam en önemli risk faktörleri arasında sayılıyor. Düzenli tarama ve izlemler, hastalıkların önlenmesi ve erken dönemde teşhisi açısından büyük önem taşıyor.Bu kapsamda, aile hekimlerince yapılan tarama ve izlemler ile hastalık riski olan bireylerin erken tespit edilmeleri, sağlıklı yaşam tarzı değişiklikleri konusunda danışmanlık verilerek takip edilmeleri, kronik hastalığı olan bireylerin daha fazla komplikasyon yaşamadan hayatlarını idame ettirmeleri ve yaşam kalitelerini artırmaları hedefleniyor.Kronik hastalıklara karşı 18 yaş ve üstü kişilerin, aile hekimine başvurarak yılda en az bir kez kan basıncını, boy, kilo ve bel çevresini, 40 yaş ve üstü kişilere ise bu tetkiklere ilave kan şekerini ölçtürmeleri tavsiye ediliyor.Kan basıncı veya kan şekerinin yüksek çıkması durumunda ilave ölçüm ve tetkikler isteyebilen aile hekimleri ayrıca hipertansiyon, diyabet veya obezite hastalarının kan basıncı, kilo ve kan şekerinin kontrol altında tutulması için tedavi planı yaparak takibini sağlıyor. Hastalar, ihtiyaç görülen durumlarda uzman hekime sevk ediliyor.Vatandaşlar aile hekimlerinden sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite, tütün ve tütün mamullerinden uzak durma, alkol bırakma gibi yaşam tarzı değişiklikleri konusunda da danışmanlık desteği alabiliyor. Gerek duyulan hastalar, bakanlığın Sağlıklı Hayat Merkezlerine yönlendiriliyor.Hastalar, kendileri için hazırlanan tedavi planlarını e-Nabız üzerinden de görüp, evde kendi ölçtükleri kan basıncı değerlerini sisteme ekleyebiliyor.40 yaş ve üstü kişilerin, aile hekimine başvurarak yılda en az bir kez kardiyovasküler risk değerlendirmesi yaptırmayı da ihmal etmemeleri öneriliyor.Risk değerlendirmesinde öncelikle yaş, cinsiyet, sigara kullanımı bilgileri alınan hastaların kan basıncı ölçülüyor ve total kolesterol değerine bakılarak 10 yıl içinde bazı kalp-damar hastalıklarından ölüme ilişkin risk hesaplanıyor. AASAĞLIK Bakanı Koca, koronavirüsü atlattığını, Twitter'dan yaptığı açıklama ile duyurdu. Bakan Koca, "Dün, Kovid-19 testimin negatif çıktığı bilgisini aldım ve programlarıma kaldığım yerden devam etmeye başladım. Geçmiş olsun dileklerini ileten veya bizzat arayan tüm dostlara, dost gibi aziz vatandaşlarımıza ilgileri için teşekkür ediyorum" dedi. Bakan Koca, koronavirüse yakalandığını 31 Ağustos'ta Twitter'dan duyurmuştu.SAĞLIK Bakanlığı'nca açıklanan Kovid-19 tablosuna göre, haftalık vaka sayısı 80 bin 20 oldu. Geçen hafta 143 bin 778 kişinin testi pozitif çıkmıştı. Buna göre vaka sayısı bir haftada 63 bin azaldı. Bilim Kurulu Üyesi Firdevs Aktaş, vakalar azalsa da tedbiri elden bırakmamak gerektiğini vurgulayarak, "Hastalıktan korunmanın en önemli yollarından biri hâlâ aşı. Hatırlatma dozu mutlaka olunmalı" dedi.