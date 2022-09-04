SON DAKİKA! Pençe-Kilit bölgesinde 1 helikopter kaza kırıma uğradı

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 1 helikopterin kaza kırıma uğradığını duyurdu. Helikopterin içerisinde 8 personelin bulunduğu bildirildi.

7 PERSONEL KURTARILDI

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "4 Eylül 2022 tarihi 23.45 sularında Pençe-Kilit Harekât bölgesinde Skorsky tipi bir helikopterimiz ikmal faaliyeti esnasında teknik nedenlerle sert iniş yapmak zorunda kalmış, kaza kırıma uğramıştır. Helikopterde bulunan 8 personelden 7'si kurtarılmıştır. Sağlık durumları iyidir. Bölgede bir personelimiz için Arama Kurtarma faaliyetleri devam etmektedir."