Ünsal Ban, itiraz sonrası tutuklandı

Eski Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban, tutuklandı. "Hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte yardım etmek", "özel hayata ilişkin görüntüleri ifşa etmek" ve "kişisel verileri hukuka aykırı elde etmek" suçlarında tutuklanma talebiyle önceki gün nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk edilen Ban'ın adli kontrolle salıverilmesinin ardından başsavcılık harekete geçti. Nöbetçi mahkemeye sunulan itiraz dilekçesinde Ban'ın kaçma şüphesinin sürdüğü gerekçesiyle tutuklanması talep edildi. İtirazı değerlendiren Ankara 1. Asliye Ceza Mahkemesi, Ban hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı verdi. Polisin, Ankara'da kaldığı otelin önünde gözaltına aldığı Ban, çıkarıldığı nöbetçi asliye mahkemesince tutuklandı.