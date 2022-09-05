Adalet Bakanlığı Silivri Cezaevi’nin adının değişmesine karar verdi

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, ilçenin cezaevi ile anıldığını gerekçe göstererek kurumun adının "İstanbul Batıkapısı" olarak değiştirilmesi için Adalet Bakanlığına talepte bulundu. Yılmaz'ın dilekçesini dikkate alan Bakanlık, Silivri Cezaevi'nin adının Marmara Cezaevi olarak değiştirilmesi kararı aldı.

"İLÇEMİZ CEZAEVİ İLE BİLİNİR VE TANIMLANIR HALE GELDİ"

Başkan Yılmaz, Adalet Bakanlığı'na gönderdiği dilekçede şu ifadelere yer verdi:

Üzülerek ifade etmek isteriz ki, bugün Silivri geçmişte olduğu gibi İstanbul'un yanı başında sakin, huzur, tatil, yeşil, deniz, yoğurt kelimeleri hatırlanan ve tarif edilen bir ilçe değil cezaevi ile bilinir ve tanımlanır bir hale gelmiştir. İnsanlar üzerinde oluşmuş bu olumsuz algının, ilçemizin tanınması, çekim merkezi haline gelmesi ve gelişmesi açısından negatif bir etkisinin olduğu Silivri de yaşayan herkesin ortak düşüncesidir. Hemşehrilerimizin ve değişik kurum ve STK'ların bu yöndeki düşünceleri değişik zaman ve yerlerde devlet görevlilerine, Bakanlarımıza tarafımızdan iletilmiş ve Silivri ilçemizin bu olumsuz algıdan kurtulması için cezaevi adının değiştirilmesi talep edilmiştir. Silivri kamuoyunun ortak bir talebi ve beklentisi olan Silivri Cezaevi'ni adının 'İstanbul Batıkapısı' olarak değiştirilmesi hususunu bilgilerinize arz ederim.