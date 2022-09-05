CHP’li Tekin: HDP’ye bakanlık verilebilir

CHPİstanbul Milletvekili Gürsel Tekin dün katıldığı televizyon canlı yayınında Millet İttifakı'nın gizli ortağı HDP'ye ilişkin çok tartışılacak açıklamalarda bulundu. "HDP'ye bakanlık verilebilir mi?" sorusu üzerine Tekin, şunları söyledi: "Benim hiç geri vitesim yok. Ben ne söylediğimi biliyorum... Siyasi partiler olarak seçime gideceğiz ve milletimiz onlara da oy verecek. Milletin oy verdiği bir siyasi parti seçilecek. HDP'ye bakanlık verilebilir." Tekin'in bu ifadeleri ittifakta büyük krize neden oldu. İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, "Kime sordunuz da kime neyi veriyorsunuz? Biz böyle bir şeye asla razı olmayız. İlkelerimiz ve kırmızı çizgilerimiz dosdoğru anlaşılmalıdır" diye konuştu. AK Parti MKYK üyesi Öznur Çalık da Tekin'in sözleri için "Eminiz ki CHP'nin içindeki vatanını, milletini, devletini seven, sağduyulu vatandaşlarımız bu sözlere karşı net bir tavır ortaya koyacak, CHP'nin, HDP'nin vagonu haline gelmesine karşı çıkacaktır" açıklamasını yaptı.