Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklanan HDP'li Semra Güzel'in ifadesi ortaya çıktı. Yargılama sürecini "siyasi" olarak değerlendirdiğini belirten Güzel, "Bir kısım fotoğrafların da içinde bulunduğu gizli tanık beyanları ile içi doldurulmaya çalışılmış, bir soruşturma yürütülmüştür. Bu fotoğraflara ilişkin olarak bir tek ben yargılanıyorum" dedi. Tutuklama kararında, beyanlar, HTS kayıtları, örgüt kampındaki fotoğrafların bulunması ve dosya kapsamında suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin bulunduğu ve delillerin henüz tam olarak toplanmadığına yer verildi.