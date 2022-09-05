Hedef Kızılelma adayımız Erdoğan

Seçim buluşmalarına start veren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Sivas'ta dün düzenlediği ilk mitingle 2023 seçimleri için çalışmalarına resmen başlamış oldu. İşte Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar:4 Eylül 1919'da, Cumhuriyet'e giden yolun ilk adımı nasıl burada atılmışsa biz de benzer bir adım atıyor ve bu defa Cumhuriyet'in 100'üncü yıldönümüne yürüyoruz. Yürüdükçe korkakları ürkütüyoruz.2023'e hazır mısınız? Zillete tokata var mısınız? Bu 'Evetler her şeye bedeldir. İradeniz önümüzü aydınlatıyor.Aday belirleyemeyenler düşmanlarından icazet arayışına koyulsunlar. Biz ne yapacağımızın, ne söyleyeceğimizin bilincindeyiz. Milletimize nasıl bir gelecek vaadettiğimiz ortadadır. Gizleyecek, saklayacak hiçbir şeyimiz yok.Cumhur İttifakı oldukça Türkiye'nin batışı hayaldir. Türkiye düşmanlarıyla düşüp kalkanlar bizimle olamaz. Terör örgütleriyle iç içe olanlar bizimle aşık atamaz. Türk ve İslam değerlerine şaşı bakanlar yanımıza bile yanaşamaz.Cumhur İttifakı, Kızılelma seferberliğidir. Cumhur İttifakı 'ya istiklal ya ölüm' iradesinin mirasçısıdır. Cumhur İttifakı'nın adayı belli, kararı nettir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Cumhurbaşkanı ve kurucu lideri Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Türk milletinin takdiri ve tercihi ile yeniden Cumhurbaşkanı seçilecektir.Hedefimiz kendisinin açık ara farkla seçilmesi ve TBMM'de milletvekili sayısı olarak da çok güçlü bir MHP grubu ve Cumhur İttifakı'nın tecelli etmesidir.Allah şahittir ki başarmaya yemin ettik. Değerli vatandaşlarım. Fikriyatımızı ve siyasetimizi denetim altında tutan sıkı bir Allah korkusu ile mücadelemizi sürdürüyoruz. Milletimize hizmet aşkıyla yoğruluyoruz.(CHP lideri) Kılıçdaroğlu valileri, kaymakamları tehdit ediyor. Vatandaşlara borçlarınızı ödemeyin, araba almayın çağrıları yapıyor. Emperyalizmin kılıcını sallıyor. Erdemsizliğin, uçurumun dibinde dolaşıyor. Ne tuhaftır ki diğer zillet ortaklarından hiçbir itiraz duyulmuyor. Altılı ganyanın beş parti başkanı, Kılıçdaroğlu'nu mutlaka sorgulamalıdır.Sivas'tan soruyorum; 6 kez toplanmalarına rağmen bir aday için bile uzlaşamayan bir curcunanın Türkiye'ye bir hizmeti dokunabilir mi? Böylesi bir çarpıklık nerede görülmüştür? Eskinin parlamenter sistemi dışında tek bir projeden bahsedemeyen bu ittifak akıl ve siyaset felci yaşıyorlar.Öte yandan, MHP lideri Bahçeli mitingin ardından Ankara'ya dönerken, yol üzerindeki bir tesiste gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yunanistan'a yönelik "Bir gece ansızın gelebiliriz" sözlerini için, "Ege'de Yunan tacizi konusunda Cumhurbaşkanımız doğru söylemiş. Ege Denizi'ni aşmak kolay" ifadesini kullandı.