Ömer Tuğrul İnançer son yolculuğuna uğurlanıyor

İstanbul'da geçirdiği operasyonun ardından tedavi gördüğü hastanede önceki gece 76 yaşında hayatını kaybeden Mutasavvıf, müzisyen ve yazar Ömer Tuğrul İnançer son yolculuğuna uğurlanacak.
Türk düşünce hayatının en önemli isimlerinden yazar, hukukçu ve muttasavvıf ve Karagümrük'teki Pir Nurettin Cerrahi Tekkesi'nin son postnişini olarak bilinen Ömer Tuğrul İnançer 76 yaşında hayatını kaybetmişti. Hakk'a yürüyen Ömer Tuğrul İnançer için bugün 5 Eylül Pazartesi günü Fatih Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.
BAŞKAN ERDOĞAN: DERİN TEESSÜR DUYDUM
Başkan Recep Tayyip Erdoğan da Ömer Tuğrul İnançer'in vefatı nedeniyle bir mesaj yayınladı. Erdoğan Hakk'a yürüyen İnançer için "Çok kıymetli mutasavvıf ve gönül insanı Ömer Tuğrul İnançer Beyefendi'nin vefatından derin teessür duydum. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun. Derecatı Alî olsun." dedi.
Başkan Erdoğan mesajının yanısıra gazete ilanlarıyla da İnançer için taziye dileklerinde bulundu.
PİR NUREDDİN CERRAHİ TEKNESİNİN SON POSTNİŞİNİ
Karagümrük'teki Pir Nurettin Cerrahi Tekkesi'nin son postnişini olarak bilinen Ömer Tuğrul İnançer 76 yaşında hayatını kaybetti. Hakk'a yürüyen Ömer Tuğrul İnançer'in cenazesi bugün Fatih Camii'nden kaldırılacak.
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