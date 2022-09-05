Ömer Tuğrul İnançer son yolculuğuna uğurlanıyor

BAŞKAN ERDOĞAN: DERİN TEESSÜR DUYDUM

Başkan Recep Tayyip Erdoğan da Ömer Tuğrul İnançer'in vefatı nedeniyle bir mesaj yayınladı. Erdoğan Hakk'a yürüyen İnançer için "Çok kıymetli mutasavvıf ve gönül insanı Ömer Tuğrul İnançer Beyefendi'nin vefatından derin teessür duydum. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun. Derecatı Alî olsun." dedi.

Başkan Erdoğan mesajının yanısıra gazete ilanlarıyla da İnançer için taziye dileklerinde bulundu.