Şehit Aileleri: Herkes hak ettiğini er ya da geç bulacaktır

HDP 27. Dönem Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklanması şehit ailelerini de mutlu etti. SABAH'a konuşan Konya Şehit Aileleri Derneği Başkanı Recep Pekdemir, "Terörist sevgilisi ile fotoğrafları bulunan ve elinde şehitlerimizin kanı olan teröristin tutuklanması tabi ki bizleri de mutlu etmiştir. Kim bilir kaç şehit ailesinin evine ateş düşüren hain layığını buldu. Biz Gazi Meclisimizin çatısı altında hiçbir zaman terörist istemiyoruz. Onların olması gereken yer o şanlı meclis değil, parmaklıklar arkasıdır. Devletimiz bu haini yakalayıp gerekeni yapmıştır. Terör örgütü ile hep birlikte mücadele edip, omuz omuza verirsek bizi kimse yıkamaz. Sonları gelen bu hainler er yada geç cezasını çekecektir. Darıcı meclisteki diğer teröristlerin başına. Kim bu vatana ihanet ederse, kim tek bir Mehmetçiğin kanının akmasına neden olursa karşılarında dim dik durur hak ettiğini onlara veririz. Şehitlerimizin kanı asla yerde kalmaz" dedi.