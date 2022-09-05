Sivas Kongresi’nin 103. yıldönümü kutlandı

Sivas Kongresi'nin 103. yıl dönümü Sivas'ta etkinliklerle kutlandı. Törene TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop ve il protokolü katıldı. Devletin zirvesinden ise yıldönümüne ilişkin mesajlar paylaşıldı:Sivas Kongresi'nin yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal ve tüm kahramanlarımızı şükranla anıyor, kongreye ev sahipliği yapan Sivaslıları ve tüm vatandaşlarımı en kalbî duygularımla selamlıyorum.Ya istiklal ya ölüm' diyerek istikbalimizin temellerinin atıldığı Sivas Kongresi'nin 103. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve bağımsızlık mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle yad ediyorum.Şu iyice bilinsin ki, milletimiz inancımızın gereği olarak tarihin hiçbir döneminde savaşı çağıran, çarçabuk çatışmaya giren taraf olmamıştır, bundan sonra da olmayacaktır. Fakat millet olarak bir hususiyetimiz de savaştığımızda ve çatışmaya girdiğimizde, en munisimizin içinden bir cengaverin, en sakinimizin içinden bir Hz. Ali'nin zuhur etmesidir.O gün, ABD mandacılığı isteyenlerin de sesi çok çıkıyordu. 'Manda ve himaye kabul edilemez' diyenler kazandı. Bugün de sesleri çok çıkıyor. Ama yine bağımsızlığı savunanlar kazanacak.