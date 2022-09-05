Tolga Şardan’ın iddialarına yanıt

T24 Yazarı Tolga Şardan, "Bataklık" soruşturmasında adı geçen Yeniköy Motors'un sahibi Nevzat Kaya'nın İstanbul'da yakın çevresine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun oğlu Engin Levent Soylu ve kuzeni Mehmet Soylu'ya ilişkin bir takım iddialar önü sürdüğünü belirten bir yazı kaleme aldı.

Söz konusu yazının ardından Nevzat Kaya'nın avukatı Emrah Güner, yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin her tarafında on binlerce müşterisi olan ve ülkemize ciddi manada katma değer sunan Yeniköy Motors markasını ve sahibi müvekkilimiz Nevzat Kaya'yı kasıtlı olarak hedef alan ve müvekkilimiz üzerinden bir siyasi saldırı düzenlemek isteyen çevrelerin çabalarının beyhude olduğu açıktır. Kamuoyunda 'bataklık' olarak bilinen soruşturma kapsamında müvekkilimiz hakkında yapılan inceleme neticesinde müvekkilimiz aleyhine herhangi bir suç ve su unsuruna rastlanmamış olup, aksine müvekkilimizin ne kadar düzgün ve dürüst çalıştığı savcılık tarafından belgelenmiştir. Müvekkilimize, daha önce hiç tanımadığı, dosya kapsamında şüpheli şahıs oldukları sonradan öğrenilen 2 kişiye Yeniköy Motors firması tarafından eski tarihlerde sadece 2 araç satılması sebebi ile ilgili olarak işlem yapılmıştır.

"HERHANGİ BİR SUÇ YÖNELTİLMEMİŞTİR"

Avukat huzurunda alınan ifade esnasında müvekkilimize araç satışı haricinde herhangi bir suçlama yöneltilmemiştir. Nihayetinde hakkında eski adı ile Takipsizlik kararı verilmiş (KYOK) ve bu karar kesinleşmiştir. Böylece müvekkile isnat edilebilecek bir suç olmadığı ve müvekkilin net şekilde masum olduğu da kesinleşmiştir. Suçsuzluğu hem hukuk nezdinde hem kamu vicdanında çok net olan müvekkilimizin muhatap olduğu bu olay nedeniyle, bugüne kadar bütün bu asılsız iftiralara ve iddialara karşı sessiz kalmasının tek sebebi, gazeteci kisvesi altında itibar suikastçılığı için yayın yapanlara cevap verme gereğini bile lüzumsuz görmesi ve bu iftiracılara karşı savunma yapıyor gibi bir görüntü vermek istememesidir. Her namuslu Türkiye vatandaşı gibi müvekkilimiz de devletine ve milletine sadakati hayat düsturu kabul eden birisi olarak bütün meselesini Yüce Türk adaleti önünde görmeyi benimsemiştir" ifadelerine yer verdi.

Avukat Emrah Güner, Nevzat Kaya hakkında asılsız haberleri yapan kişi ve kurumlar hakkında suç duyurusunda bulunulduğuna dikkat çekerek, şunları söyledi:

"Bugüne kadar Raif Rauf Yılmaz, Furkan Karabay, Tolga Şardan gibi gazeteci kisvesi altında yayın yapan insanlara karşı gerekli hukuki müracaatlar yapılmıştır. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Hayatları dürüst ve namuslu insanlara çamur at izi kalsın felsefesine dayananlarla hukuk önünde elbette hesaplaşılacaktır. Bataklık operasyonu dosyasıyla ilgili olarak Cumhuriyet Savcılığı, iddianame hazırlamak için üzerinde suç şüphesi bulunan şahıslar ve şirketlerle ilgili lehte ve aleyhte delil toplamak ve araştırma yapmak için uzman bilirkişiler, araştırmacılar, teknik uzmanlar, VDK müfettişleri, Gümrük Müfettişleri ve MASAK'ı görevlendirdi. Yapılan tüm incelemelerde, soruşturma kapsamında müvekkilimiz ve şirketleri adına herhangi bir suç ve suç unsuruna rastlanmamıştır. Tüm bu araştırma ve soruşturmalar sonucunda, Cumhuriyet Savcılığı tarafından bilirkişi ve müfettişlerin araştırmalarını inceleyen MASAK Başkanlığınca hazırlanan raporda müvekkilimizle ilgili, şüpheli 2 şahsa yasal olarak yapılan araç satışı dışında söz konusu şahıslarla bir ilişkiye rastlanılmaması, el konulan dijital materyallerin incelemesi neticesinde tanzim edilen raporda da belirtildiği gibi herhangi bir suç unsuru tespiti yapılmadığı, Müvekkilimiz Nevzat KAYA hakkında aleyhte olarak herhangi bir tanık beyanı bulunmadığı, soruşturmanın diğer şüphelilerince atf-ı cürüm mahiyetinde beyan delillerin bulunmadığı gerekçesiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kovuşturma yapılmasına yer olmadığına dair verilen karar, 23 Haziran 2021 tarihinde takipsizlik kararı kesinleşmiştir.

Hukukun verdiği kesin ve açık karara rağmen, Tolga Şardan isimli şahıs T24 haber sitesinde 26 Ağustos 2022 tarihinde müvekkilimiz Nevzat Kaya'nın Bataklık operasyonu dosyasında tutuksuz yargılandığını iddia etmiştir. Aksine tekraren ifade ediyoruz ki; bu soruşturmada müvekkilimiz Nevzat Kaya hakkında 23 Haziran 2021 tarihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar verilmiş olup bu soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame soruncu başlatılan yargılama dosyasında müvekkilimiz Nevzat Kaya bulunmamaktadır."



HUKUK ÖNÜNDE HESAPLAŞACAĞIZ

Bataklık soruşturması kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Nevzat Kaya hakkında Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar verdiğini aktaran Güner, "Yüce Türk mahkemelerin verdiği açık hükme rağmen, Tolga Şardan isimli şahıs gerçek dışı ve hukuksuz iddialarla hem müvekkilimizin şahsını hem şirketlerini itibarsızlaştırmak, ayrıca müvekkilimiz üzerinden Türkiye Cumhuriyeti'nin İçişleri bakanına da iftira atmasını ve siyasi saldırıda bulunmasını kabul etmemiz mümkün değildir. Müvekkilimiz hayatının hiçbir zaman diliminde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüşmemiş ve hiçbir şekilde telefonla dahi bir iletişimi olmamıştır. Tolga Şardan isimli şahsın, müvekkilimiz üzerinden siyasi saldırı amacı güden bu haberinin gerçekle hiçbir alakası olmadığı gibi, hayatın doğal akışına aykırı, mantık dışı bir kurgudan ibarettir. Öncelikle kendisini gazeteci olarak adlandıran bir kimsenin sosyal çevresindekilerin söylemi olarak bir dedikodu kaynağına dayanması ve müvekkilimize ait sözlermiş gibi yalanları, iftiraları sıralaması insani bakımdan 'sakil' olduğu gibi 'hukuken' de suçtur. Keşke sözde gazeteci bu kişi bu yazıyı yazmadan önce çok kısa bir araştırma yapsaydı, iftiralara dolu, siyasi saldırı amaçlı bir haber yapmasaydı.

Doğrulara çok rahatlıkla ulaşabilecekken bu şekilde gerçek dışı haber yapması tarafımızca son derece manidar bulunmuştur. Müvekkilimiz söz konusu yazıda iddia edildiği gibi ne Engin Levent Soylu'nun evinin yapımına para harcamıştır ne de Mehmet Soylu'ya aracının parasını ödemiştir. Bu ithamlarda bulunanların bu ödemelerin yapıldığına dair evrakları, bir araç alımı olmuşsa o aracın ruhsatını, bir ev yapımına para harcanmış ise bu harcamanın kime / hangi firmaya yapıldığını, ödeme dekontlarını ya da satış yapan firmayı ve işlemleri yapanları veya bunlara tanıklık edenleri kamuoyuna açıklamak zorunluluğu bulunmaktadır. Elbette bütün bu iftiraları, müvekkilimiz adına yargıya taşıyoruz ve kendisiyle hukuk önünde hesaplaşacağız. Müvekkilimiz hakkında sayısız iftirayı dile getiren, müvekkilimizin adını kullanarak devlet büyüklerine saldıran bu sözde gazeteciler hakkında müvekkilimiz bütün hukuki yollara başvuracaktır" dedi.