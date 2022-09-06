150 STK’dan LBGT’ye karşı ortak tavır

Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu organizasyonuyla bir araya gelen yaklaşık 150 Sivil Toplum Kuruluşu, LGBT'ye karşı 'Aileni ve neslini koru, sapkınlığa dur de' sloganıyla basın açıklaması düzenledi.STK'ların temsilcilerinin de olduğu basın açıklamasında LGBT faaliyetlerinin hızla arttığı belirtildi. Fatih Saraçhane Parkı'nda toplanan STK'lar adına basın açıklamasını okuyan Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu Başkanı Kürşat Mican, son yıllarda Türkiye ve dünyada LGBT faaliyetlerinin hız kazandığını söyledi.LGBT'lilerin sosyal medya başta olmak üzere sinemadan reklamlara, kitaplardan bilgisayar oyunlarına, sanatçılardan sporculara kadar her kesimi ve her türlü kitle iletişim aracını etkin bir şekilde propaganda amacıyla kullandığını ifade eden Mican, egemen güçler vasıtasıyla siyasi ve ekonomik baskı kurarak yol alındığını belirtti. Açıklamada ayrıca 18 Eylül Pazar saat 14.30'da 30 bin kişiyle Beyazıt Meydanı'na yürüyerek miting yapılacağı aktarıldı.