6’lı masada HDP’ye bakanlık vaadi krizi

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in, "iktidar olmaları halinde HDP'ye bakanlık verilebileceği" açıklamaları siyasete, özellikle de 6'lı masaya bomba gibi düştü. Bu skandal sözler sonrası AK Parti, bazı CHP'li ve 6'lı masa ortağı partilerin milletvekillerinden tepkiler yağdı. İşte o tepkiler:Oldu olacak Demirtaş'ı ya da Sezai Temelli'yi eş genel başkan yapın da rahatlayın. Bugün 'HDP'ye bakanlık verelim' diyorsunuz. Yarını düşünemiyorum bile! Bence artık kendinize gelin! Bu ülke hepimizin...Millet İttifakı'nın büyük ortağı ve 6'lı masanın kurucusu CHP, PKK'nın siyasi partisiyle görüştüklerini ve HDP'ye bakanlık verileceğini söylüyor, ses yok! Sükût ikrardan gelirmiş. Şimdi vatandaş soruyor: Acaba hangi bakanlıklar? İçişleri mi, Milli Savunma mı?İyi Parti'nin hassasiyetlerine, Genel Başkanımızın 'Terör örgütünün gölgesinin bile düştüğü yerde olmayız' beyanına, asgari ittifak hukukuna ve nezaketine rağmen, kime sordunuz da kime neyi veriyorsunuz? Bu gibi açıklamalar doğru değil ve biz böyle bir şeye asla razı olmayız. Bu gibi talihsiz beyanatlar sebebiyle bir daha, açıkça şerh edelim ki: PKK'ya terör örgütü diyemeyen ve terörle bağını kopartamayan HDP ile asla yol yürümeyiz. İttifak hukukuna riayet ve karşılıklı saygı için bizim ilkelerimiz ve kırmızı çizgilerimiz dosdoğru anlaşılmalıdır.Gürsel Tekin beyefendi kendi namı hesabına verecek bir şeyi varsa, kime isterse ona versin. Densizliğin, hadsizliğin ve ilkelerimize saygısızlığın bir anlamı yok.HDP'ye bakanlık verileceğini sadece Gürsel Tekin değil, eski ve yeni milletvekilleri de söylüyor. Ama bunu mertçe söyleyeceksin. Madem işbirliği yapıyorsun, 'Benim Maliye Bakanım şu, İçişleri Bakanım bu, HDP'ye de şu bakanlığı veriyorum' diyeceksin.MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, "CHP'nin bu açıklamasıyla birlikte 6'lı masa ittifakının 7. ortağının HDP olduğu deşifre olmuştur" dedi.Tepkilerin odağındaki isim Gürsel Tekin ise SABAH'ın sorularını yanıtladı.Tekin, açıklamasının ses getirsin diye söylenmiş bir cümle olmadığı belirterek, "Bir demokrat insanın vermesi gereken bir cevap verdim. Ben ne söylediğimi çok iyi biliyorum. (İyi Parti'nin tepkileri için) Hiç oralara girmek istemiyorum. O yüzden cevap vermek istemiyorum. CHP içerisinden bir tepki gelmez" yanıtını verdi.