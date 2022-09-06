ABB yetkilileri, su faturalarını gündeme getiren muhtarı hedef aldı



Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi İbrahim Karaca ise; "Köylülerimiz bana da ulaştı. Vermiş oldukları numarayı kendim aradım, bizatihi kendimi tanıttım, karşı taraftaki kişi ismini vermedi ama olayın doğru olduğunu 'Yukarıdan böyle talimat geldi, evet aradık' dedi. Adeta mafyavari hareketle 'Sen benim üzerime geldin. Sen benim için olumsuz görüş bildirdin' diye bu köye yardım yapmamak insani değildir. Bu ahlaksızlıktır, kınıyorum. Bu Ankaralıya yakışmayan bir harekettir. Bunun hesabını soracağım." ifadelerini kullandı.



ABB, MUHTARIN BU AÇIKLAMALARINDAN RAHATSIZ OLMUŞ

SABAH, 2 Eylül'de "Büyükşehirin su faturası köylüye inek sattırıyor" başlıklı haberinde Akkoyunlu Muhtarı Osman Bayram'ın açıklamalarına yer vermişti:

"70-80 lira gelen faturalar 3 bin ila 4 bin 500 faturalar gelmeye başladı. 25 yıldır muhtarım böyle su faturası görmedim. Köylünün bir ineği var, 4 bin liraya satacak ve su borcunu ödeyecek. Dere yatakları Melih Gökçek döneminde projelendirdi ve tamamlandı ama Mansur Yavaş miting otobüsünden 'Akkoyunlu'nun dere yatakları boynumun borcudur' dedi. Borç daha boynunda asılı duruyor. Bu borç ne zaman ödenecek? Mansur Yavaş, benim köyüme daha bir çivi çakmadı. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak söz verdiler bir tane çivi çakılmadı. AK Parti döneminde biz hizmeti gördük. Cumhurbaşkanımız bizim sesimizi duysun. Bu su faturalarına el atsın rica ediyorum. En fazla su faturası 100 lira gelirdi, 25 yıldır böyle bir şey görmedim."