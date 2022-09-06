AK Parti İzmir’den CHP’li Yücel’e ardı ardına fotoğraflı cevap! ‘’Size ise HDP ile beraber kutlamak yakışır’’

AK Parti İzmir İl Başkan Yardımcısı Dilaver Kişili ise Yeşildere Caddesi'ndeki Atatürk Köprülü Kavşağı'ndaki ismin Büyükşehir Belediyesi tarafından reklam panosu ile kapatıldığı fotoğrafı da paylaşarak, ''Cumhurbaşkanımızın 9 Eylül kutlamasını eleştirenler; Atatürk'ün şapkası altında 'Yunan Bayrağı' sallayanlardır. Bu zihniyetin adı CHP'dir. O CHP ki; Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Ya istikal ya ölüm" emrini, şehit ve gazilerimizi yok sayarak zafere 'barış' demiştir. Sadece bu kadar da değil! Aynı CHP'nin yüzü, İzmir'de Atatürk'ün ve şehitlerimizin adını taşıyan köprüleri reklamlarla kapatırken, HDP ile masaya otururken de kızarmamıştır. İl Başkanları Yücel'in bunca ayıbı örtebilmesi için yüz düşünüp bir konuşması gerekir.'' tepki gösterdi.

İL BİNAMIZIN ÖNÜNDEN GEÇERKEN, KAFASINI KALDIRSA, ATATÜRK'ÜMÜZÜ GÖRECEKTİR!

AK Parti İzmir İl Başkan Yardımcısı Sefa Şahin de AK Parti İzmir İl Binası'nın fotoğrafını paylaşarak, ''CHP'nin sünepe İl Başkanı Deniz Yücel, işi gücü bırakmış, samanlıkta iğne arıyor! Dertleri ne milletimizin istiklalinin sembolü olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ne de milletimiz. Şehrin göbeğinde olan İl Binamızın önünden geçerken, kafasını kaldırsa, Atatürk'ümüzü görecektir! Türkiye Cumhuriyeti'mizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, kendi ideolojik amaçlarının malzemesi hâline dönüştürme amacındalar! İzmir'de, 20 yıldır ellerine yüzlerine bulaştırdıkları yönetimle, İzmirli hemşehrilerimizin dikkatini başka yöne çevirme meyilindeler! Lakin o devirler geçti, İzmirliler artık sizin sığ siyasetinizin farkında! Atatürk'ü ve hatırasını istismar eden bu CHP zihniyetinin eline bırakmayacağız. Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın dediği gibi; "Atatürk'ün ülkeyi muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarma hedefi doğrultusunda hangi yatırım yapılması gerekiyorsa yapmayı, hangi adım atılması gerekiyorsa atmayı, kiminle mücadele edilmesi gerekiyorsa mücadele etmeyi sürdüreceğiz" paylaşımında bulundu.