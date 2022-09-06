Haberler Gündem Haberleri Gürsel Tekin'in HDP'ye bakanlık vaadi ortalığı karıştırdı! MHP'li Erdem: 7’li masa deşifre oldu
Giriş Tarihi: 6.9.2022 18:09

Gürsel Tekin'in HDP'ye bakanlık vaadi ortalığı karıştırdı! MHP'li Erdem: 7’li masa deşifre oldu

DHA
Gürsel Tekin’in HDP’ye bakanlık vaadi ortalığı karıştırdı! MHP’li Erdem: 7’li masa deşifre oldu

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in "HDP'ye bakanlık verebiliriz" çıkışı altılı masadaki gizli ortağı da deşifre etti. MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, Tekin'in sözleriyle ilgili, "CHP'nin bu açıklamasıyla birlikte 6'lı masa ittifakının 7'nci ortağının HDP olduğu deşifre olmuştur. 6+1 diyorduk. 7'li masa deşifre oldu" dedi.

MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Erdem, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren, 'İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik' kapsamında İstanbul Güzellik Uzmanları ve Güzellik Salonu İşletmecileri Esnaf Sanatkarlar Odası (İGDESO) ile ilgili yaptığı ziyaretin ayrıntılarını anlattı.

"KADIN GİRİŞİMCİLERİMİZE DESTEĞİMİZ SÜRECEK"

Erdem, "Yüzde 70'i kadın olan güzellik uzmanlarımızın mağduriyetine çözüm olan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik çalışmalarımız sonucunda çıkmıştır. Kadın girişimcilerimize desteğimiz sürecektir" dedi.

"7'Lİ MASA ARTIK DEŞİFRE OLDU"

Açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Erdem, CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in, "HDP'ye bakanlık verilebilir" sözleriyle ilgili, "7'li masa bu açıklama ile somutlanmış oldu. Yaklaşık 1,5 aydır, Millet İttifakı'na, 'HDP ile birlikte misiniz?' sorusunu yöneltiyoruz. CHP'nin bu açıklamasıyla birlikte 6'lı masa ittifakının 7'nci ortağının HDP olduğu deşifre olmuştur. 6+1 diyorduk. 7'li masa artık deşifre oldu. 6'lı ittifak HDP ile birlikte" diye konuştu.

ARKADAŞINA GÖNDER
Gürsel Tekin'in HDP'ye bakanlık vaadi ortalığı karıştırdı! MHP'li Erdem: 7’li masa deşifre oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA