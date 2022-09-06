Macron’un Türkiye açıklaması talihsizlik

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu dün Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna ile ortak basın toplantısı düzenledi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Türkiye'yi 'emperyalist ajandası' olan ülkeler arasında saymasına tepki gösteren Çavuşoğlu, "Sayın Macron'un açıklamaları son derece talihsiz olmuştur. Sonuçta Türkiye olarak biz Afrika'da veya başka yerde hiçbir ülkeyi rakip olarak görmüyoruz ve hiçbir ülkeyle de bir problemimiz yok. Fransa'nın geçmişteki sömürgecilik anlayışı Afrika'da tutmadı" dedi.