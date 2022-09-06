Mutasavvıf Ömer Tuğrul İnançer’e veda

İstanbul'da önceki gün evinde yaşamını yitiren yazar, avukat ve mutasavvıf Ömer Tuğrul İnançer (76) için dün Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. İnançer'in naaşı, kurucusu olduğu Karagümrük'teki Türk Tasavvuf Musikisi ve Folklorunu Araştırma ve Yaşatma Vakfı'ndan alınıp yaklaşık 2 kilometre omuzlar üstünde taşınarak Fatih Camii'ne getirildi. Ailesinin yanı sıra sanat dünyasından pek çok isim ile talebelerinin ve sevenlerinin katıldığı merasimde, yürünen yol boyunca ilahi ve zikirler okundu, yüksek sesle dualar edildi. Cami haziresinde bulunan Fatih Sultan Mehmed Türbesi önünde sanatçı Ahmet Özhan tarafından İnançer için dua edildi.İnançer için ikindi vakti düzenlenen cenaze törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Cenaze töreninde AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan da yer aldı.Cenaze töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün Ömer Tuğrul İnançer hocamızı Hakk'a uğurluyoruz. Rabbim mekânını cennet eylesin. Rabbim sevgili habibinin sancağı altında buluşturmayı nasip eylesin. Ömer Tuğrul hocamızı hayatında ölüm noktasında, ölümün bir yok oluş değil, ölümün ancak ebedi âleme bir tebdili mekân ile yürüyüş olduğunu bilirdik. Nitekim şu anda sandukanın üzerindeki örtüde de Rabb'imiz böyle buyuruyor, 'Her nefis ölümü tadacaktır' ve buradan dönüş yok ve hepimiz de bunun hazırlığı içerisinde olmamız gerekiyor. Bir mutasavvıf, bir hukukçu, bir edebiyatçı ve millete, ümmete hizmet noktasında hiç tereddütsüz hayatını sürdürmüş olan olan hocamızı ben de tanıdım tanıyalı böyle gördüm, böyle bildim. Rabb'imden hep birlikte birer Fatiha okumaya sizleri davet ediyorum. Mekânı cennet olsun. Rabb'im sevgili habibine hep birlikte bizleri komşu eylesin inşallah" dedi.Ömer Tuğrul İnançer'in cenazesi, ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Nureddin Cerrahi Tekkesi'nde hazırlanan yere defnedildi.