2 suç ortağı da tutuklandı

Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında 2 ayrı arama kararı bulunan ve 6 aydır firarda olan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'le birlikte yakalanan 2 şüpheli dün adliyeye sevk edildi. Yunanistan'a kaçırmak istedikleri Güzel'le aynı araçta bulunan A.G. (43) ve F.D. (25) tutuklanarak cezaevine gönderildi. Adıyaman'da 2017'de bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen Volkan Bora'nın cep telefonunda fotoğrafları çıkan HDP'li Güzel'in dokunulmazlığı TBMM Genel Kurulu'nca kaldırılmış, hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 2 ayrı arama kararı çıkarılmıştı. Firari durumda olan Güzel, Edirne'ye giderken İstanbul Silivri'de yakalanarak gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı.