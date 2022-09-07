Başkan Erdoğan Sırbistanlı yatırımcılara seslendi: Kapımız sonuna kadar açık

Başkan Erdoğan Sırbistan ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Sırbistan ile brliktelik mesajı veren Başkan Erdoğan, yatırımcılara da önemli çağrıda bulundu.

Başkan Erdoğan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Sırbistan'ı Balkanlar'da barış ve istikrar için anahtar bir ülke olarak görüyoruz. Ekonomik ve ticari ilişkilerin ülkeler arasındaki bağları kuvvetlendirmenin yanı sıra Balkanlar'ın istikrar ve barış ortamına katkı sağlayacağına inanıyoruz. Sırbistan'la yakaladığımız en üst seviyedeki anlayış birliği herkes için bulunmaz bir fırsat teşkil ediyor. Ortak geçmişimizin ve müşterek değerlerimizin güç kattığı ekonomik ve ticari iş birliğimizi daha da pekiştirmek hepimizin elindedir.

"KAPIMIZ SONUNA KADAR AÇIK"

Sırbistan'dan ülkemize yatırım yapacak müteşebbislere de kapımız sonuna kadar açıktır. Türk firmalarının Sırbistan'da bulduğu samimi ve güvenli ortamı Sırp yatırımcıların da Türkiye'de bulabileceğinden kimsenin şüphesi olmasın.

"ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPMAYA HAZIRIZ"

Değerli dostum Cumhurbaşkanı Sayın Vucic ile birlikte biz her zaman üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Sırbistan'ın kalkınma hamlesine güçlü şekilde katkı vermeye devam edeceğiz."