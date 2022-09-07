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Giriş Tarihi: 7.9.2022 11:04

Son dakika: ByLock kurucusu David Keynes davasında karar

DENİZ YUSUFOĞLU DENİZ YUSUFOĞLU
Son dakika: ByLock kurucusu David Keynes davasında karar

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerinin kullandığı kriptolu haberleşme uygulaması ByLock'un lisans sahibi David Keynes, yargılandığı davada kendiliğinden gönüllü olarak geldiği gerekçesiyle ceza verilmesine yer olunmadığına karar verildi.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerinin kullandığı kriptolu haberleşme uygulaması ByLock'un lisans sahibi David Keynes, yargılandığı davada kendiliğinden gönüllü olarak geldiği gerekçesiyle ceza verilmesine yer olunmadığına karar verildi.

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Son dakika: ByLock kurucusu David Keynes davasında karar
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