Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerinin kullandığı kriptolu haberleşme uygulaması ByLock'un lisans sahibi David Keynes, yargılandığı davada kendiliğinden gönüllü olarak geldiği gerekçesiyle ceza verilmesine yer olunmadığına karar verildi.
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerinin kullandığı kriptolu haberleşme uygulaması ByLock'un lisans sahibi David Keynes, yargılandığı davada kendiliğinden gönüllü olarak geldiği gerekçesiyle ceza verilmesine yer olunmadığına karar verildi.
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Son dakika: ByLock kurucusu David Keynes davasında karar