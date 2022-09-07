Doğalgazda sıkıntımız yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balkan turunun ilk durağı olan Bosna Hersek'e hareketi öncesinde Ankara Esenboğa Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi. Erdoğan özetle şunları söyledi:Ülkemizin dengeli ve adaletli tutumunun, bu coğrafyadaki tüm halklar tarafından takdirle karşılandığına da şahit oluyoruz. Bu duruşumuzu önümüzdeki dönemde de sürdüreceğiz. Ziyaretimin ana gündemini Bosna Hersek'te bir yılı aşkın süredir devam eden siyasi krize yönelik çözüm çabaları oluşturacaktır.Bosna Hersek'in ardından Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a geçeceğiz. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştireceğiz. Sırbistan, Balkanlar'da barış ve istikrarın korunmasında birlikte çalıştığımız önemli bir ortaktır.Sırbistan'daki temaslarımızın ardından Zagreb'e geçecek, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic ve Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic ile ayrı ayrı görüşeceğim.(Yunanistan'ın Türk jetlerine yönelik tacizine ilişkin) Bu kilit atma olayı noktasında hassasiyetimiz kararlılıkla devam ediyor. Yunanistan bunun farkında. Bunun farkında olduğu için kendilerine onlar da bir çekidüzen verme yoluna girmiş vaziyetteler. Aksi takdirde hep söylediğim gibi yine söylüyorum, bir gece ansızın gidebiliriz.Şu anda bizim doğalgaz noktasında herhangi bir sıkıntımız yok. Tabii Avrupa aslında ektiğini biçiyor. Tabii Sayın Putin'e karşı Avrupa'nın tutumu, yaptırım uygulamaları, ister istemez tabii Putin'i de onlara karşı 'Siz böyle yapıyorsanız ben de böyle yaparım' noktasına getirmiştir ve Putin de elindeki bütün imkânlarını ve silahlarını kullanmaktadır. Bunların da en önemlisi doğalgazdır. Maalesef istemeyiz ama böyle bir durum şu anda Avrupa'da gelişiyor ve Avrupa bu kışı hakikaten ciddi sıkıntılarla geçirecektir diye düşünüyorum. Bizim böyle bir sıkıntımız yok. ANKARA