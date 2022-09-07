Şehit babaya son veda

Irak'ın kuzeyinde Sikorsky tipi helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ümit Kesti'nin (32) cenazesi, Ordu'nun Fatsa ilçesinde toprağa verildi. Şehidin cenazesi Bolaman Güvercinlik Mahallesi'ndeki baba ocağından helallik alındıktan sonra Fatsa 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na getirildi. Burada şehit Kesti için cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye şehidin babası Yılmaz, annesi Ayten, kardeşi Halil İbrahim, eşi Pınar Kesti ve aile yakınlarının yanı sıra Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, Ordu Valisi Tuncay Sonel, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun, AK Parti Ordu milletvekilleri Metin Gündoğdu, Ergün Taşçı, askeri erkân ve mülki amirler ile çok sayıda kişi katıldı. Şehidin annesi, oğlunun tabutuna sarılıp, önüne koyulan fotoğrafı öperek gözyaşı döktü. Cenazeye, şehidin 2 yaşındaki oğlu da getirildi. Kılınan namaz sonrası şehidin cenazesi, cenaze aracına konuldu. Kendisi gibi uzman çavuş olan kardeşi Halil İbrahim Kesti, ağabeyinin tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Şehit Kesti, aile kabristanlığında toprağa verildi. DHA