38 eski hâkim ve savcı ‘şike’den yargılanacak

FETÖ'NÜN 'Futbolda Şike Kumpası'nda yer aldıkları gerekçesiyle haklarında soruşturma açılan 38 eski savcı ve hâkimin yargılamasına Yargıtay 11. Ceza Dairesi tarafından 26 Ekim'de başlanacak. Sanıklar arasında firari FETÖ'cü savcı Zekeriya Öz ve eski İstanbul Başsavcıvekili firari Cihan Kansız da yer alıyor. Sanıklara, "görevi kötüye kullanma", "haberleşmenin gizliliğini ihlal etme", "resmi belgede sahtecilik" ve "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme veya yayma" suçlarından 35 yıla kadar hapis isteniyor. Dosyada eski Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ile eski yönetici İlhan Yüksel Ekşioğlu müşteki sıfatıyla yer alıyor.