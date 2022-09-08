Başak Cengiz’in ailesinden 10 kız öğrenciye burs

İstanbul'da kaldırımda yürürken, Can Göktuğ Boz tarafından kılıçla öldürülen mimar Başak Cengiz'in ailesi, kızlarının mezun olduğu Karabük Üniversitesi'ni ziyaret ederek, senato toplantısına katıldı. Anne Beyhan Cengiz, "Başak anlatılmaz, yaşanırdı. Herkese iyilik yapmak için koşan, büyükle büyük küçükle küçük olan biriydi. Acısı hâlâ taze, biz onu sonsuza uğurladık. Adını yaşatmak ve kız öğrencilerin okumasına katkı sağlamak amacıyla Karabük Üniversitesi Başak Cengiz Mimarlık Fakültesi'nde eğitim gören 10 kız öğrencimize burs vereceğiz" dedi.MilliEğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı okullarda görev yapan öğretmenlere, 12 Eylül'den itibaren öğretim yılına hazırlık ödeneği verilecek. Bakanlığın illere gönderdiği yazıda, öğretim yılına hazırlık ödeneğinin bu yıl 1325 lira olarak belirlendiği, ödemenin 12 Eylül'den itibaren yapılacağı bildirildi. ANKARA