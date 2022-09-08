Başkan Erdoğan, Hırvatistan Başbakanı Plenkoviç’i kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan'ın ardından Balkan turunun son ayağı olan Hırvatistan'daki temaslarını sürdürüyor.

Sisak İslam Kültür Merkezi'nin açılışını gerçekleştiren Başkan Erdoğan, daha sonra Vatan Anıtı'na çelenk koydu. Hırvatistan temasları kapsamında Türkiye-Hırvatistan İş Forumu'na katılan ve iki ülke arasındaki ilişkileri değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan ardından Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkoviç'i kabul etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic tarafından onuruna verilen yemeğe katıldı. Zagreb'deki Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nde basına kapalı gerçekleşen akşam yemeğinde iki ülke heyetleri de yer aldı.