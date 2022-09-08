Ekrem İmamoğlu yine tatilde: Güneyden sıkıldı, soluğu orada aldı...

Yaz ve kış sezonu fark etmeksizin sürekli tatile çıkan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu kez Balıkesir'de güneş ve denizin tadını çıkardı. Altınoluk'ta önceki gün bir tatil mekanında görüntülenen İmamoğlu sonrasında CHP'li Belediye Başkanları ve bazı işadamlarını yanına çağırıp toplantı düzenledi.

İki gün boyunca Altınoluk'ta kalan İmamoğlu, sosyal medyada 'başkanlarla yapılacak hizmetler için toplantı yaptık' havası yaratmaya çalışsa da aslında bu toplantının İmamoğlu'nun babası adına sahile sıfır aldığı yeni arazinin nasıl değerlendirileceğine yönelik olduğu ortaya çıktı.