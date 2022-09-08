Emine Erdoğan, Zagreb’de spor projesi yürütülen ilkokulu ziyaret etti

Hırvatistan'a yaptığı ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik eden Emine Erdoğan, Milanovic tarafından hayata geçirilen, sağlıklı beslenme ve yaşam tarzı üzerine spor projesinin yürütüldüğü okula ziyarette bulundu.

Emine Erdoğan ve Sanja Music Milanovic, sağlık, fiziksel aktivite, beslenme, çalışma ortamı ve çevreden oluşan 5 ana başlıkta yaşam becerisinin geliştirilmesi hedefiyle yürütülen proje kapsamında eğitimlerin verildiği okulun derslik ve aktivite alanlarını inceledi.