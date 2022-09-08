Haberler Gündem Haberleri Emrah Özdemir olayı nedir, kimdir, yakalandı mı? İşte Müge Anlı’daki Emrah Özdemir (Kubilay) olayının perde arkası!
Giriş Tarihi: 8.9.2022 10:21

Emrah Özdemir olayı nedir, kimdir, yakalandı mı? İşte Müge Anlı’daki Emrah Özdemir (Kubilay) olayının perde arkası!

Emrah Özdemir olayı nedir, kimdir, yakalandı mı? İşte Müge Anlı’daki Emrah Özdemir Kubilay olayının perde arkası!

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı geçtiğimiz gün 47 yaşındaki Serap Turfan’ın iddiaları ile çalkalandı. İddiaya göre; kendisini 'Kubilay' sahte ismiyle tanıtan Emrah Özdemir tarafından 300 bin lira dolandırılan Serap Hanım soluğu Müge Anlı ile Tatlı Sert programında aldı. Şahsın daha önce de yine aynı isimle yüzlerce kişiyi dolandırdığı ortaya çıktı. Peki, Kubilay sahte isimli Emrah Özdemir olayı nedir, kimdir, yakalandı mı? İşte Müge Anlı’daki Emrah Özdemir olayı ile ilgili ayrıntılar...

Müge Anlı programında geçtiğimiz gün işlenen Emrah Özdemir olayı oldukça dikkat çekti. Serap Turfan isimli 47 yaşındaki kadına pahalıya patlayan aşkta 300 bin TL dolandırıldığı iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Turfan'ın iddiaları sonrası Kubilay sahte isimli Emrah Özdemir'in 18 yıl önce aynı isim ve yöntemle yüzlerce kişiyi dolandırdığı da ortaya çıktı. Peki, Kubilay sahte isimli Emrah Özdemir olayı nedir, kimdir, yakalandı mı? İşte Müge Anlı'daki dolandırıcılık olayının perde arkası.

Son dakika: Müge Anlı'da ilginç olay! 18 yıl sonra aynı yöntemle büyük vurgun: Serap Turfan'a pahalıya patlayan aşk

Müge Anlı'nın kapısını çalan 47 yaşındaki Serap Turfan'ın hikayesi ise oldukça ilginçti...İstanbul'da yaşayan 47 yaşındaki Serap Turfan kendisini büyük bir yalanın içerisinde bulduğunu, sevdiği adama 300 bin TL kaptırdığını öne sürdü.

Kendisini 'Kubilay' olarak tanıtan ve iş adamı olduğunu söyleyen Emrah Özdemir, Serap Turfan'ın hesaplarından 'Canım erkeğime ödeme gönderiyorum', 'Borç ödemem', 'Dolar ödemem' yazarak kendi hesabına para gönderdi.

BORÇ BATAĞINA SAPLANDI

Güzel bir aşk yaşayacağını zannederken borç batağına saplanan Serap Turfan, iddiasına göre sevgilisini bambaşka biri olarak tanıdı, vaatlerine aldandı.

Son dakika: Müge Anlı'da ilginç olay! 18 yıl sonra aynı yöntemle büyük vurgun: Serap Turfan'a pahalıya patlayan aşk

Serap Turfan, yaptığı açıklamada, "Benden tablo almaya geldi. Kendisini 'Kubilay' olarak tanıttı. Büyük bir aileden olduğunu söyledi. 1 Ağustos'tan önce tanıştık kendisiyle. Benden tablo almaya geldi.Ondan sonra benimle diyaloğa geçmeye çalıştı. Ben onu reddettim konuşmalarımda. 'Müsaade edin bana ben sizi mutlu edeyim.' dedi. Kendini iş adamı olarak tanıttı.

Yatlara davet etti. Liman sahibi olduğunu söyledi. Cip tarzı arabalarla geldi. 'Benimle var mısın? Seni garanti altına alayım' dedi. İlk başta dükkan, ev, araba alacağını söyledi. Yaşayabileceğimiz mutlu bir ev alacağını söyledi.Beni kendine çekti güzel laflarıyla. 'Sana iş yeri kuralım, burayı devret' dedi." ifadelerini kullandı.

Son dakika: Müge Anlı'da ilginç olay! 18 yıl sonra aynı yöntemle büyük vurgun: Serap Turfan'a pahalıya patlayan aşk

"BÜTÜN HESAPLARIMI SIFIRLADI"

Serap Turfan, güvenini kazanan erkek arkadaşının daha sonra kendisini tehdit ederek hesaplarını boşalttığını ileri sürdü.Serap Turfan, Emrah Özdemir'in "İşyeri açacağız ya. Kredi çekelim ben bunu bir hafta sonra kapatırım' dediğini iddia etti.

Turfan, "Ben sonrasını hatırlamıyorum. Ne verdi bana bilmiyorum. Telefonumu istedi, verdim. Girdi hesaplarıma. Tabancası da var yanında. Ben korktum ister istemez. Bütün hesaplarımı sıfırladı." diye konuştu.

Kandırıldığını ve sürekli olarak oyalandığını söyleyen Serap Turfan, yaşadığı mağduriyeti anlatırken sesinin titremesine engel olamadı. Tufan, "Ben senden ne istedim? Sevgi istedim. Kafamı yaslayabileceğim bir sevgili, anne, baba, erkek arkadaşı istedim." dedi.

Son dakika: Müge Anlı'da ilginç olay! 18 yıl sonra aynı yöntemle büyük vurgun: Serap Turfan'a pahalıya patlayan aşk

"ÇARESİZ KALDIM"

İçine düştüğü durumdan kurtulmak için Müge Anlı'nın kapısını çalan Serap Turfan, "Bankayla gittim konuştum. Şu an bir şey yapamayız dediler. Çaresiz kaldım. Hiçbir şeyim yok. Neyi veriyorum. Eğer vicdanı varsa, gerçekten adam gibi adamsa gelsin beni bu mağduriyetten kurtarsın" ifadelerini kullandı.

AYNI İSİMLE DAHA ÖNCE DE YÜZLERCE KİŞİYİ DOLANDIRDI

Öte yandan, 'Kubilay' sahte ismiyle Serap Turfan'ı dolandıran Emrah Özdemir, aynı yöntemle daha önce de yüzlerce kişiyi dolandırdığı ortaya çıktı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Emrah Özdemir olayı nedir, kimdir, yakalandı mı? İşte Müge Anlı’daki Emrah Özdemir (Kubilay) olayının perde arkası!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA