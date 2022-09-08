Emrah Özdemir olayı nedir, kimdir, yakalandı mı? İşte Müge Anlı’daki Emrah Özdemir (Kubilay) olayının perde arkası!

Serap Turfan, yaptığı açıklamada, "Benden tablo almaya geldi. Kendisini 'Kubilay' olarak tanıttı. Büyük bir aileden olduğunu söyledi. 1 Ağustos'tan önce tanıştık kendisiyle. Benden tablo almaya geldi.Ondan sonra benimle diyaloğa geçmeye çalıştı. Ben onu reddettim konuşmalarımda. 'Müsaade edin bana ben sizi mutlu edeyim.' dedi. Kendini iş adamı olarak tanıttı.

Yatlara davet etti. Liman sahibi olduğunu söyledi. Cip tarzı arabalarla geldi. 'Benimle var mısın? Seni garanti altına alayım' dedi. İlk başta dükkan, ev, araba alacağını söyledi. Yaşayabileceğimiz mutlu bir ev alacağını söyledi.Beni kendine çekti güzel laflarıyla. 'Sana iş yeri kuralım, burayı devret' dedi." ifadelerini kullandı.