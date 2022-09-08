Emrah Özdemir olayı nedir, kimdir, yakalandı mı? İşte Müge Anlı’daki Emrah Özdemir (Kubilay) olayının perde arkası!

Müge Anlı programında geçtiğimiz gün işlenen Emrah Özdemir olayı oldukça dikkat çekti. Serap Turfan isimli 47 yaşındaki kadına pahalıya patlayan aşkta 300 bin TL dolandırıldığı iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Turfan'ın iddiaları sonrası Kubilay sahte isimli Emrah Özdemir'in 18 yıl önce aynı isim ve yöntemle yüzlerce kişiyi dolandırdığı da ortaya çıktı. Peki, Kubilay sahte isimli Emrah Özdemir olayı nedir, kimdir, yakalandı mı? İşte Müge Anlı'daki dolandırıcılık olayının perde arkası.
Müge Anlı'nın kapısını çalan 47 yaşındaki Serap Turfan'ın hikayesi ise oldukça ilginçti...İstanbul'da yaşayan 47 yaşındaki Serap Turfan kendisini büyük bir yalanın içerisinde bulduğunu, sevdiği adama 300 bin TL kaptırdığını öne sürdü.
Kendisini 'Kubilay' olarak tanıtan ve iş adamı olduğunu söyleyen Emrah Özdemir, Serap Turfan'ın hesaplarından 'Canım erkeğime ödeme gönderiyorum', 'Borç ödemem', 'Dolar ödemem' yazarak kendi hesabına para gönderdi.
BORÇ BATAĞINA SAPLANDI
Güzel bir aşk yaşayacağını zannederken borç batağına saplanan Serap Turfan, iddiasına göre sevgilisini bambaşka biri olarak tanıdı, vaatlerine aldandı.
Serap Turfan, yaptığı açıklamada, "Benden tablo almaya geldi. Kendisini 'Kubilay' olarak tanıttı. Büyük bir aileden olduğunu söyledi. 1 Ağustos'tan önce tanıştık kendisiyle. Benden tablo almaya geldi.Ondan sonra benimle diyaloğa geçmeye çalıştı. Ben onu reddettim konuşmalarımda. 'Müsaade edin bana ben sizi mutlu edeyim.' dedi. Kendini iş adamı olarak tanıttı.
Yatlara davet etti. Liman sahibi olduğunu söyledi. Cip tarzı arabalarla geldi. 'Benimle var mısın? Seni garanti altına alayım' dedi. İlk başta dükkan, ev, araba alacağını söyledi. Yaşayabileceğimiz mutlu bir ev alacağını söyledi.Beni kendine çekti güzel laflarıyla. 'Sana iş yeri kuralım, burayı devret' dedi." ifadelerini kullandı.
"BÜTÜN HESAPLARIMI SIFIRLADI"
Serap Turfan, güvenini kazanan erkek arkadaşının daha sonra kendisini tehdit ederek hesaplarını boşalttığını ileri sürdü.Serap Turfan, Emrah Özdemir'in "İşyeri açacağız ya. Kredi çekelim ben bunu bir hafta sonra kapatırım' dediğini iddia etti.
Turfan, "Ben sonrasını hatırlamıyorum. Ne verdi bana bilmiyorum. Telefonumu istedi, verdim. Girdi hesaplarıma. Tabancası da var yanında. Ben korktum ister istemez. Bütün hesaplarımı sıfırladı." diye konuştu.
Kandırıldığını ve sürekli olarak oyalandığını söyleyen Serap Turfan, yaşadığı mağduriyeti anlatırken sesinin titremesine engel olamadı. Tufan, "Ben senden ne istedim? Sevgi istedim. Kafamı yaslayabileceğim bir sevgili, anne, baba, erkek arkadaşı istedim." dedi.
"ÇARESİZ KALDIM"
İçine düştüğü durumdan kurtulmak için Müge Anlı'nın kapısını çalan Serap Turfan, "Bankayla gittim konuştum. Şu an bir şey yapamayız dediler. Çaresiz kaldım. Hiçbir şeyim yok. Neyi veriyorum. Eğer vicdanı varsa, gerçekten adam gibi adamsa gelsin beni bu mağduriyetten kurtarsın" ifadelerini kullandı.
AYNI İSİMLE DAHA ÖNCE DE YÜZLERCE KİŞİYİ DOLANDIRDI
Öte yandan, 'Kubilay' sahte ismiyle Serap Turfan'ı dolandıran Emrah Özdemir, aynı yöntemle daha önce de yüzlerce kişiyi dolandırdığı ortaya çıktı.