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Giriş Tarihi: 8.9.2022 23:16

İngiltere'nin İstanbul Başkonsolosluğu'nda yas! Bayrak yarıya indirildi

DHA
İngiltere’nin İstanbul Başkonsolosluğu’nda yas! Bayrak yarıya indirildi

İngiltere Kraliçesi 2’nci Elizabeth’in hayatını kaybettiğinin açıklanmasının ardından İngiltere'nin İstanbul Başkonsolosluğu'nda bayrak yarıya indirildi

Babası Kral 6. George'un ölümünden sonra 6 Şubat 1952'de tahta çıkan ve 70 yıl boyunca hüküm süren Kraliçe 2'nci Elizabeth'in bugün öğleden sonra öldüğü açıklandı. Tam adı Elizabeth Alexandra Mary Windsor olan kraliçenin ölümünün duyurulmasının ardından Beyoğlu'ndaki İngiltere'nin İstanbul Başkonsolosluğu'ndaki bayrak yas nedeniyle yarıya indirildi.

Başkonsoloslukta bu akşam, 2'nci Elizabeth'in tahta çıkışının 70'inci yılı nedeniyle bir parti verildiği, ölümünün resmi olarak duyurulmasının ardından partinin sona erdirildiği öğrenildi.

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İngiltere'nin İstanbul Başkonsolosluğu'nda yas! Bayrak yarıya indirildi
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