İyi Parti’den Barış Yarkadaş hakkında suç duyurusu

CHP ile İyi Parti arasında, 6'lı masanın fiilen oturmayan ortakları HDP üzerinden çıkan kavga büyüyor. İyi Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, kavgaya "İyi Partililer, HDP oylarıyla seçilen belediyelerden ihale alıyorlar" sözleriyle katılan eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş hakkında suç duyurusunda bulundu. CHP'li Gürsel Tekin'in geçtiğimiz günlerde katıldığı televizyon programında "HDP'ye bakanlık" vaat etmesi sonrası İyi Parti'den çok sert tepkiler gelince eski CHP'li vekil Barış Yarkadaş, İyi Parti yöneticilerinin yakınlarına HDP desteğiyle kazanılan büyükşehir belediye başkanlıklarında yüksek makamlar ve ihaleler verildiğini söyledi. Yarkadaş, "Kardeşim, HDP'lilerin oyları ile seçilen belediyelerde daire başkanlıklarını, genel müdürlükleri kabul ediyorsanız, orada dağıtılan ihalelerden eşleriniz, dostlarınız, akrabalarınız ihaleler alıyorsa, burada bir sorun yok da HDP'li bakan olunca mı sorun oluyor" diye konuştu. Bu sözler üzerine İyi Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, Yarkadaş hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Yarkadaş'ın "suç bildirmeme" veya "iftira"dan yargılanması talep edilen suç duyurusunda Yarkadaş'ın büyükşehir belediye başkanlarını, il ve ilçe belediye başkanlarını, belediyelerin idari kadrolarını, İyi Parti'nin yönetim kadrolarını, milletvekillerini, akrabalarını, eşlerini, dostlarını zan altına alarak kamuoyunda küçük düşürdüğü belirtildi. Ayrıca Yarkadaş'ın ihaleye fesat karıştırma suçlarını tek tek bilmesine rağmen söylemeyerek ve konuşmayarak yetkili makamları bilgilendirmediği için "suç bildirmeme" suçunu işlediği belirtildi ve konuşacak bir bilgisi ve belgesi yoksa Yarkadaş'ın "iftira" suçundan cezalandırılması talep edildi.