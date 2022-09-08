KYK’da yüzde 80 ile yerleştirme rekoru

Üniversiteli yüz binlerce öğrencinin merakla beklediği KYK yerleştirme sonuçları açıklandı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "İlk yerleştirmede yüzde 80'lik bir doluluk oranı yakalayarak rekor kırdık. İkinci faz da bu ay içinde" mesajı verdi. 800 yurtta 825 bin kapasite bulunduğunu anlatan Kasapoğlu, 2022-2023 eğitim- öğretim yılı yurt yerleştirme sonuçlarına ilişkin Cebeci Site Yurdu'nda 18 ilin yurt müdürleriyle görüntülü toplantı yaparak açıklamada bulundu. Kasapoğlu, "Yıllık bazda en yüksek talebi almış olmamıza rağmen birinci fazda tarihimizin en yüksek yerleştirme oranını gerçekleştirdik. Yerleştirme sonuçlarını dört fazda tamamlayacağız" dedi. Bu ay içinde ikinci faz sonuçların açıklanacağını duyuran Kasapoğlu, 41 il merkezinde tüm öğrencileri yedeksiz bir şekilde yerleştirdiklerini söyledi. Ankara ve İstanbul'da en yüksek yerleştirmelerin gerçekleştiğini açıklayan Kasapoğlu, yedek yerleştirmelerin de haftada iki gün şeklinde devam edeceğini sözlerine ekledi. Başvuruların objektif ve dijital ortamda değerlendirildiğinin altını çizen Kasapoğlu, öğrencilerin kazandığı üniversiteye en yakın yurttan başlayarak yerleştirildiği bilgisini verdi.