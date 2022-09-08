O savcıdan utandıran mesajlar

İstanbul Anadolu Adliyesi Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından cinsel ilişkiye girdiği hayat kadınlarının şantaj, özel hayatın gizliliğini ihlal etme ve hırsızlık gibi dosyalarını kapattığı tespit edildikten sonra Hâkimler ve Savcılar Kurulu'nca (HSK) görevden uzaklaştırılan Cumhuriyet Savcısı Osman Ozan'ın kadınlara attığı mesajlar ortaya çıktı. Hayat kadını Öngül Dokcu'nun dosyasından numarasını alıp mesaj atarak tanıştığı, para karşılığı birlikte olduğu iddia edilirken, şüpheliler İrem Çalık, İrem Özyakışır ve Öngül Dokcu hakkında yürüttüğü soruşturmada yardımcı olacağına ilişkin mesajlar gönderdiği tespit edildi. İfadesinde olayı doğrulayan Dokcu'nun incelenen telefonunda, Ozan ile yazışmaları bulundu. Yazışmalarda Savcı Ozan'ın "Sen ve İrem hanım olursa gelirim saat 5 gibi. Belirttiğiniz harçlığı da veririm. Dost oluruz. Hem Selo olayında hem de sonrasında size dost olarak yardımcı olurum" dediği görülüyor. Savcı Osman Ozan ile kendisini Hazal olarak tanıtan Öngül Dokcu arasında geçen konuşma şöyle: Savcı: Hazal hanım ne düşünüyorsun benim hakkımda? Ö.D.: İyi insansın hoş insansın. Savcı: Arkadaşın ne düşünüyor benim hakkımda? Ö.D.: Biz çok nadir arada sırada yapıyoruz birlikte yapıyoruz insanlarla, o da belli bir miktar para karşılığında Savcı: Açık söyle. Ö.D.: İkimiz toplam 1500 TL karşılığında birlikte oluruz sizle. Savcı: Aynı anda ikinizle birlikte mi olacaz? Ö.D.: Evet. Savcı: Tek olmuyor mu? Ö.D.: Tek bir tadı olmuyor ki fazla. Savcı: Benim bir teklifim var. Ö.D.: Nedir? Savcı: Bir kez deneyelim, karşılığında da Selo olayını halledeyimYazışmada "Selo" şeklinde adı geçen kişinin İrem Çalık ve Öngül Dokcu'nun evine gittikleri müşterileri Selahattin K. olduğu, kadınlar hakkında Selahattin K.'nın cebinden 3 bin TL ve 350 doların çalınmasıyla ilgili soruşturma yürütüldüğü, bu soruşturmayla ilgili de Savcı Ozan'ın kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verdiği öğrenildi.