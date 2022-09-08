Son dakika: Başkan Erdoğan, Türkiye-Hırvatistan İş Forumu’nda konuştu: 40 milyar dolar yatırım çekmeyi başardık

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Hırvatistan İş Forumu'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"Hırvatistan mutlaka turizmde değerlendirilmesi gereken ülkeler arasında yer alıyor.

Verimli toprakları gelişmiş ulaşım altyapısı, yetişmiş iş gücü olan Hırvatistan, Avrupa pazarlarına yakınlık gibi ilave olanaklara sahip.

İşbirliklerimiz bölgenin gelişmesinede katkı sağlayacak.

Yurtdışı müteahhitlik sektörümüz 460 milyar dolar değerinde 11 bin 300 proje üstlendi. Firmalarımız dünyanın dört bir köşesinde başarılı projelere imza atarak yerel istihdama da katkı sağlıyor.

Türkiye 85 milyonluk nüfusu yükselen sanayi üretimi nitelikli istihdam kapasitesi ile öne çıkan bir ülkedir. Koronavirüs salgın sürecinde yaşananlar Türk ekonomisinin gücünü açıkça göstermiştir. Küresel ekonomisinin yüzde 4 küçüldüğü 2020 yılında biz yüzde 1,8 büyüme kaydettik.

"DOĞRUDAN YATIRIM ALAN İKİNCİ ÜLKEYİZ"

40 milyar dolar yatırım çekmeyi başardık, son 16 yılda Orta ve Doğu Avrupa'da doğrudan yatırım alan 2. ülkeyiz. İHA teknolojilerinde geleceği okuyarak attığımız adım sayesinde bugün bu alanda dünyanın en başarılı 3 ülkesinden biriyiz. İnsansız Hava Aracı filomuzu, dünyanın bir numarası haline getirmeyi hedefliyoruz.

Bütün bunlar Türkiye'ye duyulan güvenin en somut göstergesidir."