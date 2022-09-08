Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | PKK'ya 'Eren' darbesi! 2 terörist etkisiz
Giriş Tarihi: 8.9.2022 09:32 Son Güncelleme: 8.9.2022 09:32

SON DAKİKA | PKK'ya 'Eren' darbesi! 2 terörist etkisiz

SON DAKİKA | PKK’ya ’Eren’ darbesi! 2 terörist etkisiz

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı Eren Abluka 27 operasyonunda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Son dakika haberi... Türk Silahlı Kuvvetleri teröre darbe indirmeye devam ediyor. Son olarak İçişleri Bakanlığı Eren Abluka-27 oprasyonunda 2 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Eren Abluka-27 operasyonu kapsamında, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, Cudi dağı Cevizdüzü kırsalında, 07 Eylül 2022 günü, J-SİHA, Anka ve Hava Kuvvetlerinin desteğinde JÖH ve Jandarma Komando timlerinin katılımıyla icra edilen istihbarata dayalı nokta operasyonunda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir.

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SON DAKİKA | PKK'ya 'Eren' darbesi! 2 terörist etkisiz
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