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Giriş Tarihi: 8.9.2022 12:44

Terörist sayısı 100'ün altına düştü: "Tek bir terörist bırakmayacağız"

İHA
Terörist sayısı 100’ün altına düştü: Tek bir terörist bırakmayacağız

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, 65. Hükümet Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan ile birlikte Kağızman’da bazı ziyaretlerde bulundu. Çetin, “Tunceli’de, Muş'ta, Amanos’ta, Madur, Çömçe'de tek bir terörist kalmadı. Artık ülke genelinde terörist sayısı 100'ün altına düştü. Hareket alanlarını tamamen kısıtladık kahraman askerimiz polisimizin mücadelesini takdirle izliyoruz hepinizin alınlarından öpüyorum” dedi.

Helikopter ile Madur ve Çömçe kırsalında havadan inceleme yapan Jandarma Genel Komutanı ve beraberindeki heyet daha sonra Kağızman komando taburuna geçtiler. Burada komandolara seslenen Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, "Tunceli'de, Muş'ta, Amanos'ta, Madur, Çömçe'de tek bir terörist kalmadı. Artık ülke genelinde terörist sayısı 100'ün altına düştü. Hareket alanlarını tamamen kısıtladık kahraman askerimiz polisimizin mücadelesini takdirle izliyoruz hepinizin alınlarından öpüyorum" dedi.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, daha sonra ulaştırma eski bakanı Ahmet Arslan ili birlikte Kağızman komando taburunda askerlerle sohbet ettiler. Heyete Kağızman Kaymakamı Okan Daştan ve askeri erkan eşlik etti.
Orgeneral Çetin daha sonra beraberindekiler ile ilçe merkezinde vatandaşlar ile bir araya gelerek sohbet ettiler. İlçe halkının yoğun ilgisinden oldukça memnun olan Arif Çetin Paşa ve Arslan ilçe halkı ile birlikte merkezde bulunan şehit yüzbaşı Ferhat Çiftçi parkını ziyaret ederek dua ettiler. Vatandaşları kırmayan heyet birlikte çay içti.

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Terörist sayısı 100'ün altına düştü: "Tek bir terörist bırakmayacağız"
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