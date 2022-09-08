Tezcan Karakuş 1672 gün rapor almış

İçişleri Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu'nun kararıyla devlet memurluğundan çıkarılan Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan'ın, çalışma hayatı boyunca 1672 gün (yaklaşık 4.5 yıl) izin ve rapor aldığı ortaya çıktı. 7.5 yıldır Çankaya Belediyesi'nde mimar olarak çalışan Karakuş'un, 2020'de 245 gün, 2021 yılında ise 158 gün izin kullandığı, belediyenin turnike sisteminden 7.5 yıllık sürede sadece 60 kez geçtiği, imza föylerinde ise imzası olmadığı tespit edildi.Tezcan Karakuş Candan'ın, hakkında başlatılan soruşturmada rapor kullandığı tarihlerde Atılım Üniversitesi'ndeki derslere düzenli olarak girdiği belirlendi. Karakuş'un rapor izinlerinin orantısız olduğu ve pandemi döneminde de izinli olduğuna dair bir bilgi ve belge bulunmadığı anlaşıldı. Karakuş'un göreve başladığı tarihten itibaren toplam 27 yıllık hizmetinde, 245 günü 2020 yılında, 158 günü 2021 yılında olmak üzere 1672 gün (yaklaşık 4.5 yıl) izin ve rapor kullandığı tespit edildi. Öte yandan Karakuş hakkında 2015'te yine göreve gelmemesi nedeniyle Mülkiye müfettişince tevdi raporu hazırlanarak disiplin soruşturması istemiyle Çankaya Belediyesi'ne gönderildiği, rapora istinaden konunun Belediye Teftiş Kurulu Başkanlığı'na intikal ettirildiği, müfettiş görevlendirildiği ancak dosyanın işlemden kaldırıldığı öğrenildi.