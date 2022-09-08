Tunç Soyer’e soruşturma izni

İzmirli Avukat Ayla Ülük savcılığa verdiği şikayet dilekçesinde Tunç Soyer'in Seferihisar Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde ilçede yer alan en değerli arazilerden birisi olan ve şu an üzerinde Hiddenbay'ın bulunduğu yere otel inşaatı için satılan arazinin neden İzmir'den 5 bin 200 kilometre uzaklıktaki Kazak yatırımcılara satıldığını ve bu satış için kimlerin aracılık ettiğini sordu. Bu konularla ilgili cevaplanmayan birçok soru olduğuna dikkat çeken Ülük söz konusu gayrimenkulün piyasa değerinin çok altında bir rakama satıldığını iddia etti.