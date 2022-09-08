Tunç Soyer’e soruşturma izni

İzmirli Avukat Ayla Ülük savcılığa verdiği şikayet dilekçesinde Tunç Soyer'in Seferihisar Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde ilçede yer alan en değerli arazilerden birisi olan ve şu an üzerinde Hiddenbay'ın bulunduğu yere otel inşaatı için satılan arazinin neden İzmir'den 5 bin 200 kilometre uzaklıktaki Kazak yatırımcılara satıldığını ve bu satış için kimlerin aracılık ettiğini sordu. Bu konularla ilgili cevaplanmayan birçok soru olduğuna dikkat çeken Ülük söz konusu gayrimenkulün piyasa değerinin çok altında bir rakama satıldığını iddia etti.
Ülük 19 Nisan 2020 tarihinde savcılığa verdiği dilekçede ayrıca Sığacık mahallesi bin 258 ada 1 numaralı parsel üzerindeki taşınmazın satışı için 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'nun 13. Maddesinde yer alan hüküm gereğince izin alınmayarak Seferihisar Belediye Başkanlığınca söz konusu taşınmazın satışına yönelik 22 Mayıs 2012 tarih 491 sayılı ihale onay belgesi düzenlendiğine dikkat çekildi.
BAKANLIKTAN SORUŞTURA MİZNİ
Avukat Ayla Ülük'ün dilekçesini değerlendiren İçişleri Bakanlığı dönemin Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer ile birlikte satışın yapıldığı 22 Mayıs 2012 tarihli ve 491 sayılı encümen kararında, ihale kararının onayında imzası bulunan eski yazı işleri müdürü Nuriye Hepterlikçi; eski encümen üyesi Hüseyin Ercan ve Mali Hizmetler Müdürü aynı zamanda encümen üyesi Abdurrahman Argın hakkında soruşturma izni verilmesine hükmetti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzasını taşıyan soruşturma izni Soyer'in yargılanmasının da önünü açtı. Savcılık tarafından yürütülecek soruşturma sonrası satışa ilişkin kararın altında imzası bulunanlar hakkında dava açılabilecek.