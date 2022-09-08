Yanık merkezine 25 ülkeden hasta

Yanık tedavisinde Avrupa'nın en iyisi olan ve 22 Mart'ta hizmet vermeye başlayan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin Yanık Merkezi'nde, geçen 6 aylık süre içinde yurtiçi ve yurtdışından birçok hasta sağlığına kavuştu. Merkez, açıldığı günden bugüne yaklaşık 25 farklı ülkeden hastayı ağırladı. Gelişmiş altyapısı ve üst düzey sağlık hizmeti ile tercih edilen merkez, yurtdışından gelen hastalarla sağlık turizmine ciddi bir katkı sağlıyor.SABAH'a konuşan Yanık Merkezi Sorumlu Hekimi, Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Turan son olarak Libya'dan büyük bir patlama sonrası 7 hastanın getirildiğini ve tedavilerinin devam ettiğini dile getirdi. Prof. Dr. Turan, "Servisimize Fas, Fildişi Sahilleri, Irak, Ürdün, Suriye, Kazakistan, Ukrayna, Bulgaristan gibi ülkelerden hastalar geldi.Altyapımız çok iyi. Yanık vakalarında çok ağır mikroplar olabiliyor ve bizim kliniğimizde negatif basınç özelliği var. Buradaki sistemde odadaki hava emiliyor ve filtre edilip dışarı atılıyor. Ortamın nemini de ayarlayabiliyoruz. Çift ameliyathanemiz var. Mikroba karşı mücadele ve oda hijyeni, ameliyathane hijyeni konusunda çok üst düzey fiziki şartlar söz konusu. Altyapı olarak da hacim olarak da Avrupa'nın en iyi merkezi burası" diye konuştu.Yanık tedavilerinin tüm dünyada çok pahalı olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Turan, "Kullanılan malzemelerin hep steril olması ve bu hastalara her gün pansuman yapılması gerekiyor. Bu yüzden tedaviler çok pahalı. Yapay deri, kök hücre, hiperbarik oksijen gibi malzemeleri devletimizden istediğimizde hemen elde edebiliyoruz. Avrupa'nın çoğu ülkesinde de bunlar pahalı olduğu gerekçesiyle kullanılmıyor. Yurtdışında bu hastaların tedavi ve faturalamaları çok yüksek. Buranın en az 7-8 katı maliyet getiriyor" dedi.PROF. Dr. Turan sözlerini şöyle sürdürdü: "Hem buradaki hastane ve ekibin olgunlaşmış olması, hastanenin fiziki şartlarının çok iyi durumda olması hem de ekonomik olarak iyi tercihler sunulması nedeniyle yurtdışından hasta kabulleri artmaya başladı. Sağlık turizminde insanlar Türkiye'ye daha çok saç ekimi ve estetik operasyonlar için geliyordu. Şimdi hastanemiz diğer cerrahilerde de önemli bir marka oldu."