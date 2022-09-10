6’lı masada kriz büyüyor! İYİ Parti Genel Sekreteri’nden SABAH’a özel açıklamalar: Gürsel Tekin ve Barış Yarkadaş’ı topa tuttu

6'lı masa ittifakındaki 'HDP'ye bakanlık verilebilir' tartışmasını ve CHP Eski Milletvekili Barış Yarkadaş'a yönelik gerçekleştirilen suç duyurusunun perde arkasını İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz SABAH'a değerlendirdi.



SUÇ DUYURUSUNUN DETAYLARINI ANLATTI

Poyraz, "Ben İYİ Parti'nin genel sekreteriyim. Yarkadaş, bir takım ihalelerin alındığını söylüyor. İhaleler alınabilir, benim için sorun yok. İnsanlar herhangi bir partiye mensup olduğu zaman ihaleye giremeyecek diye bir durum yok. Ama bu ihaleler, kamu ihale kanununa aykırı bir şekilde alınıyorsa o ayrı bir konudur. Bir partiye mensubiyet ayrı bir konu. 'İhaleler dağıtılıyor' kelimesi, 'mevzuata aykırı', 'keyfi', 'devletin denetimine aykırı' anlamını taşır. İnsanlar hayatlarını idame ettirmek zorunda. Kim ihale alıyor, almıyor bilgim yok. Söylediğim şu: her vatandaş hangi partiye mensup olursa olsun, gerek kamu, gerek belediyelerden, ürünüyle hizmetiyle ilgili her türlü teklifi verme hakkına sahiptir. Bunu kimse engelleyemez. Ama girilen ihalelerde kişinin İYİ Partili olmasına bir insiyatif tanınıyorsa bu bir kere ihale kanuna aykırıdır." şeklinde konuştu.





"GÜRSEL BEYİN BUNU GÖRMÜYOR OLMASI MÜMKÜN DEĞİL"

Poyraz, Gürsel Tekin'in 'HDP'ye bakanlık verilebilir' sözlerini ve CHP yönetiminin bu konudaki sessizliğini nasıl değerlendiriyorsunuz sorumuza ise şu şekilde cevap verdi: "Gürsel beyin kendi beyanı ve görüşü. İYİ Parti'nin tüm kadroları başta genel başkanımız olmak üzere gerekli cevabı verdik. HDP'ye olan mesafemiz duruşumuz belli. Gürsel beyin bunu görmüyor olması mümkün değil. Kendi görüşüdür. CHP'nin kendi iş içleyişiyle alakalı. İYİ Parti konjonktürel olarak duruşunu, çizgisini değiştirme eğilimi göstermez. Başka bir partinin iç işleyişine karışmıyoruz. Biz ilgilendirmiyor başka bir partinin iç işleyişi.



KARŞILIKLI İTHAMLAR BAŞLADI

Öte yandan CHP'li Gürsel Tekin'in, 'HDP'ye bakanlık verilebilir' sözleri sonrası karışan 6'lı masa ittifakında karşılıkla ithamlar da başladı. CHP Eski Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, "HDP'li seçmenlerin katkısıyla seçilen büyükşehir belediye başkanlıklarının dağıttığı dairelerin daire başkanları olacaksınız, genel müdürleri olacaksınız, yakın çevreniz büyükşehir belediyelerinden ihale alacak." sözlerine İYİ Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mete Koca'dan sert bir cevap geldi. Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Barış Yarkadaş'ın 6 yıl evvel Kartal belediyesine sattığı kitabın bugün güncel fiyatı ile karşılaştırmasını yapalım. Dün Atatürk ile aldatanlar bugün Hdp'yi devreye sokuyorlar." ifadelerini kullandı.