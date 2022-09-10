‘Amerika bizi başka yollara sevk etmesin’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Vahdettin Köşkü'ndeki Kerem Aydınlar Camii'nde kıldı. Erdoğan çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı:): Taziye mesajımızı gönderdik. Eğer programlar el verirse merasime katılmayı düşünüyorum. Tanımadığım birisi değil. İlk görüşmemiz Buckingham Sarayı'nda oldu. Fırsat bulursak biz de bu merasime katılmak isteriz.): DEAŞ'la ilgili dünyada en kararlı, en geniş operasyonları yürüten MİT oldu, İçişleri Bakanlığımız, Silahlı Kuvvetlerimiz oldu. Batı'nın DEAŞ'la ilgili bugüne kadar sağlıklı bir operasyonu, mücadelesi olmadı. Sadece bu işin lafını yapıyorlar. Bu kararlılığımız sınır içi, sınır dışı devam ediyor. Temenni ediyorum ki DEAŞ'la olan bu mücadeledeki kararlılığımızı dünya anlar.): Amerika'nın bugüne kadar attığı yanlış adımlar devam ediyor. Maalesef Amerika bu terör örgütlerine binlerce TIR araç gereç, mühimmat gönderdi. Ve hâlâ gönderiyor. Aynı şeyleri maalesef Irak'ta da yaptılar. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Sayın Başkan Biden ile konuyu tekrar görüşeceğiz.): Madrid'de Sayın Biden'la yaptığımız görüşmede o da elinden gelen her türlü desteği vereceğini söyledi. F-16'lar konusunda olumlu bir yaklaşımda bulundu ve "Cumhuriyetçiler destek vermiyor" gibi de bir imada bulundu. Dışişleri Bakanım cumhuriyetçilerden yetkili bir zatla Bulgaristan'da görüştü. Cumhuriyetçiler olarak gerekli desteği verebileceklerini söylediler. Temenni ediyorum ki bu ilişkide Amerika bizi farklı yollara