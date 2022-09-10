Berkin’in ölümüne örgüt bile bile neden oldu

Silahlı terör örgütü DHKP-C'ye yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturma sonucunda elde edilen ifade ve kanıtlar, Gezi Olayları sırasında gaz kapsülü ile yaralanan 15 yaşındaki Berkin Elvan'ın ölümüne DHKP-C'nin neden olduğunu gözler önüne serdi. Gezi Parkı Olayları'ndan 9 yıl sonra ortaya çıkan bu kritik bilgi, DHKP-C ile iltisaklı İdil Kültür Merkezi'ne geçtiğimiz yıl düzenlenen operasyonla başlayan soruşturmada ortaya çıktı. Geçen yıl gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan Grup Yorum üyesi Sultan Gökçek'in de aralarında bulunduğu 8 şüpheliye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında itirafçı olan H.A., Elvan'ın polise taş ve soda şişesi atarken yaralandığını, yakındaki özel hastaneye götürülmek istendiğinde ise örgüt yöneticilerinin izin vermeyerek hayatını kaybetmesine neden olduğunu anlattı. İtirafçı H. A. ifadesinde şunları söyledi:15 Haziran saat 19.30 sıralarında Okmeydanı Haklar ve Özgürlükler Derneği'nden çıkarak Seyhan Sokak üzerinden İdil Kültür Merkezi'ne gittiğim esnada, sokağın başından Berkin Elvan'ın annesi Gülsüm Elvan isimli şahsın bana seslendiğini duydum. Kendisi bana, "Şerefsizler Taksim'e saldırıyorlar, sizlerden kimse Taksim'e gitmeyecek mi? Bir an evvel gidelim" dedi. Ben de kendisine "Abla ne saldırısı, ne oldu?" dedim. Bana, polislerin Gezi Parkı'nı dağıtmaya başladığını söyledi. İlgileneceğimi söyleyerek oradan ayrılarak İdil Kültür Merkezi'ne geçtim.Saat 07.00 sıralarında Berkin Elvan'ın polise taş ve soda şişesi atarken polis müdahalesi sonucu yaralandığı için ağlayarak Gaziler Sokağı üzerinden aşağıya doğru koştuğunu görünce arkasından ben de gittim. İlk olarak Grup Yorum üyesi Sunay Yıldız isimli kişi onun yanına geldi ve yanındaki birkaç kişilik grup ile, sağlık ocağının saat 09.00 gibi açılacağını bildiğimiz için, Elvan'ı hemen sağlık ocağının çaprazında kalan İdil Kültür Merkezi'ne götürmek zorunda kaldık.Burada ben ve birkaç kişi daha Berkin'i Özel Okmeydanı Hastanesi'ne götürmek istediğimizi söyledik. Ancak Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek ile Ali Aracı bize, "Biz Berkin ile ilgileniriz. Siz yukarıdaki polislere bakın" dediler. Biz, "Özel Okmeydanı Hastanesi yakın, abi oraya götürelim" dedik. Çevredekiler de aynı şekilde tepki verdi. Ali Aracı ve İbrahim Gökçek, "Biz halledeceğiz, haber vereceğiz" diyerek bizi oradan gönderdiler.Vurulma anından anca bir buçuk ya da iki saat sonra Berkin Elvan'ı Okmeydanı SSK Hastanesi'ne götürdüklerini öğrendim. Bu süre içerisinde Berkin Elvan, İdil Kültür Merkezi içerisinde tutuldu. Eğer erken müdahale olsaydı kurtarılabilirdi.GRUP Yorum üyesi Sunay Yıldız'ın ise yaralanan Berkin Elvan'ın cebinden torpilleri alarak, hastane önündeki polislere, "Çocuk evden ekmek almaya çıkmış, ekmek almaya giderken de kafasına gaz bombası gelerek vuruldu" dediği saptandı. İtirafçı H.A. "Sunay Yıldız, Okmeydanı Hastanesi'ne geçtikten sonra yanına gelen polise, 'Çocuk evden ekmek almaya çıkmış, ekmek almaya giderken de kafasına gaz bombası gelerek vuruldu' dediğini bizzat kendim duydum. 'Polis ekmek almaya giden çocuğu vurdu' sözleri böylece ülke gündemine yayıldı. Gezi Olayları'nın başladığı ilk gün Okmeydanı girişinde bulunan MOBESE'lerin örgüt tarafından sökülmesi sebebiyle oluşan kamera yokluğu, bu olayın aydınlatılamamasına yol açtı" dedi.