Fransız Le Monde azetesı: Macron, Erdoğan’ı kıskanarak iç geçiriyor

Fransız Le Monde gazetesinde Alain Frachon, "Erdoğan büyük arabulucu" başlıklı bir köşe yazısı kaleme aldı. Başkan Erdoğan'ın hem Ukrayna hem de Rusya ile iyi ilişkiler yürütmeyi başardığı belirtilen makalede, "Türkiye'nin arabuluculuğu, Ortadoğu ve Afrika'ya tahıl ihracatı için Ukrayna limanının kilidini açtı. Zaporijya Nükleer Santrali'ne BM müfettişlerinin gitmesine katkıda bulundu" denildi. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un "Türkiye'nin dünyada Rusya ile konuşan tek güç olmasını kim ister?" sözü hatırlatılan yazıda, "Macron'un belki de 'Neden Erdoğan?' diye sorarak kıskançlıkla iç geçirdiği" değerlendirmesi yapıldı. AA