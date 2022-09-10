İhale masası

Eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş ile İyi Parti arasındaki 'ihale' tartışmasında tansiyon giderek yükselirken kirli çamaşırlar ve ihale paylaşımları da ortaya saçıldı. Yarkadaş katıldığı bir televizyon programında "HDP'yi meşru saymıyorsan kardeşim o zaman HDP'lilerin verdiği katkıyla belediyelerde daire başkanlığı da yapmayacaksın, genel müdürlüğü de kabul etmeyeceksin. Bu nasıl bir siyasi tavırdır" demişti. Bunun üzerine İyi Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, Yarkadaş hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Yarkadaş ise bu suç duyurusuna cevap olarak verilen ihaleleri açıklayarak tek tek sıraladı:Bir milletvekili, partisinin ittifak ortağı olduğu bir belediyeden ihale almamalı, bir partinin yöneticisi de ihale almamalı, o zaman siz siyasi etiğe aykırı davranmış olursunuz. AK Parti'ye yönelik tüm eleştirilerimiz boşa çıkar.İyi Parti'de Koray Aydın ve Yavuz Ağıralioğlu'na yakınlığıyla bilinen Samsun Milletvekili Bedri Yaşar, 2021 yılının mart ayında sahibi olduğu Oğuz Ata Mimarlık Mühendislik firması aracılığıyla Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden 107 milyon liralık ihale alıyor.'Kim ihale almış? Barış Yarkadaş iftira atıyor' diyorlar. Şimdi burada iftira atan kim?İnternette dolaşırken Samsun'daki bir yerel gazetede bu haberin çıktığını gördüm. Samsun milletvekili olduğu için gazete 'Siz bu ihaleyi aldınız mı?' diye soruyor. Bedri Yaşar 'Söz konusu ihale şeffaf bir şekilde yapılmıştır, bize bir kıyak yoktur' diyor. 2 gündür benim hakkımda Twitter'da 'İftira atıyorsun, ispatla' diyen arkadaşlardan kocaman bir özür bekliyorum. Bu sadece bir tanesi. İyi Parti neye dayanarak benim hakkımda suç duyurusunda bulundu anlamış değilim.Çankaya Beytepe'de imar düzenlemesi yapılıyor bu da Büyükşehir Belediyesi'nden geçiyor. Burada bakıyorsunuz İyi Parti milletvekilinin eski ortağı var, bir başka milletvekilinin danışmanının belediyelerde işe alımlarda çok aktif olduğunu görüyoruz.