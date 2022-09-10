İskeçe Müftülüğü’ne Mustafa Trampa seçildi

Batı Trakya'da, vefat eden Ahmet Mete'nin yerine ilahiyatçı Mustafa Trampa İskeçe Müftüsü seçildi. Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu Başkanı ve Gümülcine seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif dün İskeçe bölgesindeki 83 camide cuma namazı sonrasında el kaldırma usulüyle yapılan oylamaya 7 bin 320 kişinin katıldığını söyledi. Şerif, bunlardan 2 bin 570'inin tercihlerini Mustafa Kamo'dan yana yaptıklarını, 4 bin 750 kişinin ise Trampa'dan yana oy kullandığını söyledi. Toplantı sonunda düzenlenen kısa törende Trampa'ya müftülük cübbesini giydiren Şerif, "Birlik ve beraberliğimiz bozulmasın, hep birlikte daha güçlü olacağız" dedi. 48 yaşındaki Trampa da birlik ve beraberliğe vurgu yaparken, kendisine destek verenlere teşekkür etti. Bu arada Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Trampa'yı telefonla arayarak kutladı. Çavuşoğlu, Twitter paylaşımında "Yunanistan'ın, Türk azınlığın iradesine saygı göstermesini bekliyoruz. Tüm soydaşlarımızın hak ve özgürlüklerinin her zaman takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı.