Bakan Mustafa Varank paylaştı! İşte Yunanlıların kurşun sıktığı türbe! Kurşun izleri hâlâ duruyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, geçtiğimiz günlerde 9 Eylül İzmir'in Yunan işgalinden kurtuluşu kapsamında Tarkan konseri vermişti. Bu etkinlikte Yunanistan'a tek laf söylemeyen Soyer'in Osmanlı devletine yönelik sözleri tepkiyle karşılanmıştı. Soyer şunları söylemişti: "100 yıl önce bu toprakları yönetenler gaflet, delalet ve hatta hıyanet içindeydi. Gençleri, kadınları ve çocukları hiç düşünmediler. Sadece saraylarındaki saltanatı korumak için bütün bir milleti ateşe attılar."
YUNANLILAR HANGİ TÜRBEYİ KURŞUNLAMIŞTI? İBRETLİK FOTOĞRAF KARESİ!
Sosyal medyadan toplumun birçok kesiminden Soyer'in bu söylemine tepki yağarken, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da bir hatırlatma yaptı. Yunanlıların Söğüt'ü işgal edip Ertuğrul Gazi türbesini kurşunladığını ifade eden Varank, bu kurşunların hâlâ izlerinin durduğunu belirtip çektiği fotoğraf karelerini ibret olması açısından sosyal medyadan paylaştı.
"YUNANLILARIN TEMSİLCİSİ GİBİ Mİ KONUŞTU?"
Bakan Varank fotoğraf karelerinin yanı sıra takipçilerine "Bu fotoğrafı dün çektim. Hiç Yunan demeden İzmir'in işgalden kurtuluşunu kutlayan Belediye Başkanı sizce; Söğüt'ü işgal edip Ertuğrul Gazi türbesini kurşunlayan Yunanlıların temsilcisi gibi mi? Yoksa zalim Yunanı denize döken aziz Türk milletinin temsilcisi gibi mi konuştu?" diyerek sorular yöneltti.
"KALK DA TORUNLARINI KURTAR EY OSMAN"
Bilecik Söğüt merkezde bulunan Ertuğrul Gazi Türbesi, Yunan işgalinde tahrip edilmiş, mezarı parçalanmakla kalınmamış bir de kurşunlanmıştı. Türbenin duvar ve pencerelerindeki kurşun izleri hâlâ duruyor. Ayrıca Yunan ordusu Bursa'yı işgal ettiği zaman ise başka bir hadise yaşandığı kulaktan kulağa halk arasında yayılmıştı. Yunan yüzbaşı Sofoklis Venizelos, Bursa'nın işgalinin ardından Osman Gazi'nin türbesine gittiği ve sandukasını tekmeleyerek "Kalk da torunlarını kurtar ey Osman" dediği rivayet ediliyor.