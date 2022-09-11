Bakan Mustafa Varank paylaştı! İşte Yunanlıların kurşun sıktığı türbe! Kurşun izleri hâlâ duruyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, geçtiğimiz günlerde 9 Eylül İzmir'in Yunan işgalinden kurtuluşu kapsamında Tarkan konseri vermişti. Bu etkinlikte Yunanistan'a tek laf söylemeyen Soyer'in Osmanlı devletine yönelik sözleri tepkiyle karşılanmıştı. Soyer şunları söylemişti: "100 yıl önce bu toprakları yönetenler gaflet, delalet ve hatta hıyanet içindeydi. Gençleri, kadınları ve çocukları hiç düşünmediler. Sadece saraylarındaki saltanatı korumak için bütün bir milleti ateşe attılar."